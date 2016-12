Johann Strauss à Vienne en 1874 (2/5) Contexte historique de Vienne

Programmation musicale

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Indigo und die vierzig Räuber - Indigo et les quarante voleurs (1871) Air "Ein lust'ger Rath zu sein"

Wolfgang Anheisser, baryton

♫ Johann Strauss (1825-1899)

La Chauve-Souris (1874) Ouverture

Orchestre d'état de Bavière, direction Carlos Kleiber

DGG 415646-2

♫ Johann Strauss père (1804-1849)

Landes-Farben op 232 (1848)

Sinfonietta de Zilina, direction Christian Pollack

Marco Polo 8.225344

♫ Johann Strauss père (1804-1849)

Marche de Radetzky (1848)

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Herbert von Karajan

MCPS 600127

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Burschen-Lieder Walzer op 55 (1848)

Orchestre symphonique de la Radio Slovaque, direction Michael Dittrich

Marco Polo 8.223241

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Marche du jubilé de l'Empereur François-Joseph op 126 (1853)

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Lorin Maazel

DGG 400 040-2

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Viribus unitis, Marsch, Op. 96 (1851)

Orchestre philharmonique slovaque d'état, direction Alfred Walter

Marco Polo 8.223224

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Demolirer Polka op 269 (1862)

Orchestre philharmonique slovaque d'état, direction Alfred Walter

Marco Polo 8.223213

♫ Johann Joseph Fux (1660-1741)

Rondeau

Orchestre de Brandebourg, direction Roy Goodman

Hypèrion CDA 66600

♫ Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Don Giovanni (1787) Ouverture

Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, direction Nikolaus Harnoncourt

Teldec 244184-2

♫ Franz Liszt (1811-1886)

Rhapsodie hongroise n°2 S. 359/2 (1847)

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise, direction Mariss Jansons

BR Klassik 900146

Vidéo

Extrait de la série TV Strauss Dynasty, diffusée en Angleterre en 1991.

Bibliographie

• Le goût de Vienne, textes choisis et présentés par Gérard-Georges Lemaire, Mercure de France, 2003

• Heinrich Eduard Jacob, Les Strauss et l'Histoire de la valse, Corrêa Buchet-Chastel, Paris, 1955

• André Gauthier, Johann Strauss père et fils, Editions Papillon, Genève, 2001

• Henri-Louis de la Grange, Vienne, une histoire musicale, Fayard 1991

