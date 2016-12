Johann Strauss à Vienne en 1874 (1/5) Création de La Chauve-Souris

Programmation musicale

♫ Johann Strauss (1825-1899)

La Chauve-Souris (1874) Ouverture

Orchestre d'état de Bavière, direction Carlos Kleiber

DGG 415646-2

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Le Beau Danube Bleu (1867) version avec choeur texte de Josef Weyl

Choeur philharmonique Slovaque de Bratislava, Orchestre symphonique de la Radio Slovaque, direction Jérôme Cohen

Marco Polo 8.223279

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Le Beau Danube Bleu (1867) version orchestre seul

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Carlos Kleiber

Sony SK 48376

♫ Jacques Offenbach (1819-1880)

Orpheus in der Unterwelt (1858) Orphée aux Enfers. Acte II. 1er tableau. Duo de la mouche

Anneliese Rothenberger, soprano, Philharmonia Hungarica

Warner

♫ Jacques Offenbach (1819-1880)

Die Schöne Helena (1864) Aoir d'Hélène n°10

Anneliese Rothenberger, soprano, Philharmonia Hungarica

Warner

♫ Jacques Offenbach (1819-1880)

Abendblätter Walzer (1864)

Akademischer Orchesterverein in Wien, Karl Etti

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Morgenblätter Journaux du matin (Melodische Depeschen), op.279 (1864)

Orchestre Symphonique de Vienne, direction Nikolaus Harnoncourt

Warner 825646222391

♫ Franz von Suppé (1819-1895)

Die Schöne Galatea (1865) Ouverture

Orchestre Symphonique de Detroit, direction Paul Paray

Mercury 434309-2

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Indigo und die vierzig Räuber - Indigo et les quarante voleurs (1871) Air "Ein lust'ger Rath zu sein"

Wolfgang Anheisser, baryton

Marcato

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Indigo und die vierzig Räuber - Indigo et les quarante voleurs (1871) Air "Lasst frei nun erschallen"

Margit Schramm, soprano

Marcato

Bibliographie

• Le goût de Vienne, textes choisis et présentés par Gérard-Georges Lemaire, Mercure de France, 2003

• Heinrich Eduard Jacob, Les Strauss et l'Histoire de la valse, Corrêa Buchet-Chastel, Paris, 1955

• André Gauthier, Johann Strauss père et fils, Editions Papillon, Genève, 2001

• Henri-Louis de la Grange, Vienne, une histoire musicale, Fayard 1991

Liens