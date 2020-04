1874 à Vienne : Création de l'opérette « la Chauve-Souris » de Johann Strauss fils

Dès le début de l'Ouverture en fanfare, les Viennois savent qu'ils vont aimer cette nouvelle oeuvre. Ils reconnaissent bien là les qualités de celui qui les fait danser et pâmer depuis 30 ans déjà : Johann Strauss fils. Et puis ce titre est bien intrigant...

Une satire de la bourgeoisie

La Chauve-Souris, Die Fledermaus, est créée le 5 avril 1874 au Théâtre an der Wien. C'est la 3ème opérette de Johann Strauss, et pour la première fois, il a un excellent livret. La pièce d'origine est française, due à Meilhac et Halévy, les librettistes favoris d'Offenbach. Les situations ont été modifiées pour mieux convenir au goût viennois. Néanmoins la pièce reste une satire de la bourgeoisie récemment enrichie. L'oeuvre a un grand succès dès sa première saison. Pour Strauss c'est le début d'une longue série, qui va consacrer ce nouveau genre de l'opérette à valses, qui séduit autant par sa facture raffinée que par son entrain et son dynamisme qui font oublier la crise pour un moment : celle d'aujourd'hui comme celle de 1874…

A chaque scène de la Chauve-Souris, on a l'impression d'entendre un tube de la musique de Strauss, les polkas, galops, valses, solos et ensembles de l'esprit le plus vif se succèdent. Avec parfois quelques moments de répit tendre. Le compositeur aime ses personnages !

Eloge de la fête

L'action est lancée grâce au personnage d'Adèle, soubrette dans la maison Eisenstein (et donc soprano léger). Elle reçoit une lettre de sa soeur qui l'invite à un bal masqué, ce soir même, chez le Prince Orlofski. Qu'elle fasse en sorte d'obtenir sa soirée, de sa patronne Rosalinde. Nous allons bientôt faire connaissance avec les autres personnages : Rosalinde, la patronne donc (soprano lyrique), son époux Gabriel Eisenstein, rentier, ténor ou baryton martin, et Blind son avocat. Eisenstein n'est pas content que Blind n'ait pas réussi à lui éviter la prison pour avoir giflé et traité d'âne un magistrat ! Il devra se constituer prisonnier le soir même. Diversion avec l'entrée de son ami Falke, qui vient l'inviter à un bal chez le prince Orlofski (tiens, tiens !). Là, il trouvera le souper, de jolies danseuses, et il pourra prendre du bon temps avant d'aller s'enfermer en prison il rira et chantera sans contrainte !

