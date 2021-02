Johann Peter Salomon, chef d'orchestre et impresario

Violoniste et chef d'orchestre réputé de son temps, Johann Peter Salomon est surtout connu comme organisateur de concerts par souscription dans le Londres de la fin du XVIIIe siècle et comme inlassable promoteur de la musique de son temps

Un impresario brillant

En plus d'être soliste et chef dans ses propres concerts, Johann Peter Salomon dame le pion à tous ses concurrents en convaincant Haydn de jouer chez lui. Son art de la programmation et son modèle économique sont aussi affûtés que son goût pour promouvoir la musique de son temps dans sa ville, y compris un Beethoven qu'il avait mal jugé au départ. Ses concerts seront en leur temps un lieu central immanquable de la musique européenne.

Programmation musicale

Joseph Haydn (1732-1809)Symphonie n°96 en Ré majeur Hob I:96 (1791) IV. Finale: Vivace assai

Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

naïve V 5176

Joseph Haydn (1732-1809)Symphonie n°92 "Oxford" en Sol majeur Hob I:92 (1789) I. Largo. Allegro spiritoso

The Hanover Band, direction Roy Goodman

Hyperion CDA 66521

Joseph Haydn (1732-1809)The Storm, cantata, "Hark, the Wild Uproar of the Winds" Hob.XXIVa:8 (1792)

Choeur de la NDR, Festspiel Orchester Göttingen, direction Nicholas McGegan

Carus 83.358

Disponible aussi sur YouTube

Joseph Haydn (1732-1809)Symphonie n°96 en Ré majeur Hob I:96 (1791) I. Adagio. Allegro

Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

naïve V 5176

Johann Sebastian Bach (1685-1750)Partita n°3 en mi majeur BWV 1006 (1720) I. Prélude

Amandine Beyer, violon

Zig Zag Territoires ZZT110902

Rodolphe Kreutzer (1766-1831)Concerto n°6 en mi mineur (1788 ?) I. Allegro maestoso

Laurent Albrecht Breuninger (violon), Sudwestdeutsches Kammerorchestrer, direction Timo Handschuh

CPO CPO555206

Rodolphe Kreutzer (1766-1831)Concerto n°6 en mi mineur (1788 ?) III. Rondeau

Laurent Albrecht Breuninger (violon), Sudwestdeutsches Kammerorchestrer, direction Timo Handschuh

CPO CPO5552062

Joseph Haydn (1732-1809)Quatuor en sol mineur op 74 n°3 "'Le cavalier" (1793) IV. Allegro con brio

Quatuor Modigliani

Mirare MIR 065

Joseph Haydn (1732-1809)Symphonie concertante en Si bémol majeur (1792)

Marieke Blankestijn (violon), Steven Isserlis (violoncelle), Douglas Boyd (hautbois), Matthew Wilkie (basson), Orchestre de Chambre d'Europe, direction Roger Norrington

RCA 09026 68578 2

Johann Peter Salomon (1745-1815)Romance pour violon et orchestre (vers 1791-95)

Concerto Köln, Midori Seiler, violon et direction

Berlin Classics

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Symphonie n°5 en ut mineur op 67 (1808) I. Allegro con brio

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner

Archiv Produktion 439900-2