Johann Christian Bach : le concerto en ré Majeur n°2 op.13

Le 11e fils du grand Jean-Sébastien fut un des plus ingénieux représentants du "style galant" de la fin du XVIIIe siècle. Le 2e concerto pour clavier de l'op. 13 est un des plus beaux fleurons du genre.

Une pièce dans le style galant

"L'élégance et la maîtrise du jeu de [Jean-Chrétien] Bach captivèrent en Angleterre tous ses auditeurs." Cette déclaration du fameux voyageur Charles Burney pourrait s'appliquer également à la musique de Jean-Chrétien Bach. Tournant le dos au contrepoint complexe et rigoureux, il privilégie avec d'autres contemporains (tel Telemann ou Balbastre) un style bien plus mélodique, avec un accompagnement simplifié, qui fera le ravissement du public de l'époque : le style galant.

Programmation musicale

Johann Christian Bach (1735-1782)Concerto en ré majeur op 13 n°2 C63 (1777) I. Allegro con spirito

Hanover Band, Anthony Halstead, pianoforte et direction

CPO 999 601-2

Joseph Haydn (1732-1809)Scottish songs (1792-95) "Saw ye my father" HOB XXXIa

Wolfgang Holzmair (baryton), Trio Wanderer

Cypres CYP1653

Johann Christian Bach (1735-1782)Concerto en ré majeur op 13 n°2 C63 (1777) II. Andante

Hanover Band, Anthony Halstead, pianoforte et direction

CPO 999 601-2

Johann Christian Bach (1735-1782)Concerto en ré majeur op 1 n°6 (1763) III. Allegro moderato

Steven Devine (clavecin), The Mozartis, direction Ian Page

Signum SIGCD534

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1784)Sonate en fa mineur Wq 63 n°6 H 75 (1753) I. Allegro di molto

Cristiano Holtz, clavecin Matthias Kramer, d'après G. Silbermann, v. 1740

Hortus 107

Johann Christian Bach (1735-1782)Laudate Pueri (1760) Duo soprano-ténor "Sicut erat"

Joanne Lunn (soprano), Georg Poplutz (ténor), Concerto Köln, direction Gerhard Jenemann

Carus 83.34

Johann Christian Bach (1735-1782)Artaserse (1760) Acte I. Sc 15. Air d'Arbace "Vo solcando un mar crudele"

Philippe Jaroussky (contreténor), Le Cercle de l'Harmonie, direction Jérémie Rohrer

Virgin classics 509996857260

Johann Christian Bach (1735-1782)Concerto en ré majeur op 13 n°2 C63 (1777) III. Allegro non tanto

Hanover Band, Anthony Halstead, pianoforte et direction

CPO 999 601-2