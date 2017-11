Johann Adolf Hasse à Dresde en 1756 (5/5)

"Je trouvai la conversation du Signor Hasse absolument captivante. Il fut communicatif, cordial et plein de bon sens, et se montra également dépourvu de pédantisme, d'orgueil et de préjugé. Non seulement il ne dit de mal de personne mais il rendit justice aux talents de plusieurs compositeurs dont les noms vinrent à être cités au cours de notre entretien"

Charles Burney, Memoirs of the Life and Writings of the Abate Metastasio (1796)

Programmation musicale

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

L'Olimpiade (1756) Acte III. Choeur "Viva il figlio delinquente"

Orchestre baroque de Venise, direction Markellos Chryssikos

naive V 5295

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

L'Olimpiade (1756) Acte III. Choeur "I tuoi strali terror de' mortali"

Orchestre baroque de Venise, direction Markellos Chryssikos

naive V 5295

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

L'Olimpiade (1756) Acte II. Air d'Aminta "Siam navi all'onde algenti "

Max Emanuel Cencic, contreténor, Armonia Atenea, direction George Petrou

Decca 478 6418

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

Livietta e Tracollo (1734) Intermezzo I. Duo Livietta Tracollo "Vado, vado ed avrai core"

Nancy Argenta, soprano, Werner van Mechelen, basse, La petite Bande, direction Sigiswald Kuijken

Accent ACC 10123

Maria Antonia Walpurgis (1724-1780)

Talestri, regina delle amazzoni (1760) Sinfonia

Hofkapelle Batzdorfer, direction Deuter Daniel

(enregistrement public 1998)

Maria Antonia Walpurgis (1724-1780) (musique et livret)

Talestri, regina delle amazzoni (1760) Acte III. Air de Tomiri "Sempre m'avrai sul ciglio"

Johann Stojkovic, soprano, Batzdorfer Hofkapelle, direction Tobias Schade

(enregistrement public 2002 non commercialisé )

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

L'Olimpiade (1756) Acte I. Choeur et soprano (Argene) "Oh care selve"

Dorothea Röschmann, soprano, Kammerchor Stuttgart, Capella Fidicinia, direction Frieder Bernius

(enregistrement public 1992 non commercialisé )

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Lucio Papirio (18 janvier 1742) Sinfonia

Tempesta di Mare (Philadelphia Baroque Orchestra), Gwyn Roberts & Richard Stone, Artistic Directors, Emlyn Ngai, Concertmaster

(enregistrement public à Philadelphie octobre 2010 non commercialisé )

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Arminio (1730, révision 1745) Air d'Arminio "Ti lascio in ceppi avvinto"'

Vivica Genaux, mezzosoprano, Les Violons du Roy, direction Bernard Labadie

Virgin 5457372

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Concerto en si mineur I. Allegro ma non troppo

Laurence Dean et Christina Ahrens-Dean, flûtes, Orchestre de la Cour de Hanovre

Christophorus CHR 77294

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Cantate per flauto III. Allegro

Maurice Steger, flûte

Harmonia Mundi HMC 902253

