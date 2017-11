Johann Adolf Hasse à Dresde en 1756 (4/5)

"Je trouvai la conversation du Signor Hasse absolument captivante. Il fut communicatif, cordial et plein de bon sens, et se montra également dépourvu de pédantisme, d'orgueil et de préjugé. Non seulement il ne dit de mal de personne mais il rendit justice aux talents de plusieurs compositeurs dont les noms vinrent à être cités au cours de notre entretien"

Charles Burney, Memoirs of the Life and Writings of the Abate Metastasio (1796)

Programmation musicale

Reinhard Keiser (1674-1739)

Croesus (1711) Acte III. Sc 5. Air d'Atis "Mich vergnüget dieses Höhnen"

Werner Güra, ténor, Akademie für alte Musik Berlin, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901714.16

Reinhard Keiser (1674-1739)

Croesus (1711) Acte III. Sc 7. Air d'Atis "Soll des Goldes Glanz recht glimmen"

Werner Güra, ténor, Akademie für alte Musik Berlin, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901714.16

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Griselda (1721) Acte II. Air de Corrado "Agitata da fiera procella"

Kobie van Rensburg, ténor, Akademie für alte Musik, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901805.07

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Marc'Antonio e Cleopatra (1725) Air de Cléopâtre "Morte col fiero aspetto"

Anna Prohaska, soprano, Il Giardino armonico, direction Giovanni Antonini

Alpha 108664

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

La Contadina (1728) Intermezzo I. Duo Scintilla e Don Tabarano "Vorrei o Dio ma vedo"

Graciela Oddone, soprano, Lorenzo Regazzo, baryton-basse, Ensemble Arcadia, direction Attilio Cremonesi

Glossa GCD 922511

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Artaserse (1730) Air d'Arbace "Per questo dole amplesso"

Vivica Genaux, mezzo-soprano, Akademie für alte Musik, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901778

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Artaserse (1730) Air d'Arbace "Pallido il sole"

Andreas Scholl, contreténor, Orchestre du Siècle des Lumières, direction Roger Norrington

Decca 466196-2

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Cleofide (1731) Duo Arbace et Mandane "Tu vuoi ch'io viva o cara

Vivica Genaux, mezzosoprano, Simone Kermes, soprano, Cappella Gabetta, direction Andres Gabetta

Sony 88843023682

Nicola Porpora (1686-1768)

Adelaide (1723) Air d'Adelaide "Nobil onda"

Cecilia Bartoli, mezzosoprano, Il Giardino armonico, direction Giovanni Antonini

Decca 478 1521

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Siroe re di Persia (1733) Acte II. Sc 6. Air de Medarse "Tu decidi del mio fato"

Franco Fagioli, contreténor, Armonia Atenea, direction George Petrou

Decca 478 67668

Bibliographie, liens, vidéos…

Passez votre pointeur sur l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...