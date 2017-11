Johann Adolf Hasse à Dresde en 1756 (3/5)

"Je trouvai la conversation du Signor Hasse absolument captivante. Il fut communicatif, cordial et plein de bon sens, et se montra également dépourvu de pédantisme, d'orgueil et de préjugé. Non seulement il ne dit de mal de personne mais il rendit justice aux talents de plusieurs compositeurs dont les noms vinrent à être cités au cours de notre entretien"

Charles Burney, Memoirs of the Life and Writings of the Abate Metastasio (1796)

Programmation musicale

Johann David Heinichen (1683-1729)

Te Deum laudamus

Association de Chant Korner, Dresdner Instrumental-Concert, direction Peter Kopp

CARUS 83.170

Johann David Heinichen (1683-1729)

Concerto grosso en Sol majeur Seibel 213

Dresdner Kapellsolisten, direction Helmut Branny

Sony 88697975862

Pierre-Gabriel Buffardin (1690-1768)

Concerto à 5 en mi mineur (v. 1725) III. Vivace

Wilbert Hazelzet, flûte, Musica Antiqua Köln, direction Reinhardt Goebel

Archiv 447286-2

Pierre-Gabriel Buffardin (1690-1768)

Concerto à 5 en mi mineur (v. 1725) II. Andante

Wilbert Hazelzet, flûte, Musica Antiqua Köln, direction Reinhardt Goebel

Archiv 447286-2

Johann Joachim Quantz (1697-1773)

Concerto pour deux traverso en sol mineur QV 6:8a (avant 1755) III. Presto

Claire Guimond, Alexa Raine-Wright, flûtes, Arion Orchestre baroque, direction Alexander Weimann

Early Music EMCCD7777

Antonio Lotti (1666-1740)

Ascanio, ovvero Gli odi delusi dal sangue (1718) Acte II. Sc 16. Air d'Ascanio "Fosti caro agl'occhi miei"

Andreas Scholl, contreténor, Accademia Bizantina, direction Ottavio Dantone

Decca 475 6569

Silvius Leopold Weiss (1687-1750)

Sonate n°39 en Ut majeur VI.Presto

Jakob Lindberg, luth à 13 coeurs de Michael Lowe, Oxforshire, 1982

Bis BIS-CD-1534

Antonio Lotti (1666-1740)

Teofane (1719) Air d'Ottone "Discordi pensieri"

Andreas Scholl, contreténor, Accademia Bizantina, direction Ottavio Dantone

Decca 475 6569

Giovanni Alberto Ristori (1692-1753)

Componimento per musica (1736) Air de Pace "A vostro dispetto"

Flavio Ferri-Benedetti, contreténor, Il Basilico, diretion Eva Saladin

Pan Classics PC10341

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Cleofide (1731) Acte II. Air de Cleofide "Digli che io son fedele"

Emma Kirkby, Cleofide, Cappella Coloniensis, direction William Christie

Capriccio 10193/96

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Tigrane (1729) Air "Solca il mar e nel periglio"

Sonia Prina, contralto, Armonia Atenea, direction George Petrou

Decca

