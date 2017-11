Johann Adolf Hasse à Dresde en 1756 (2/5)

"Je trouvai la conversation du Signor Hasse absolument captivante. Il fut communicatif, cordial et plein de bon sens, et se montra également dépourvu de pédantisme, d'orgueil et de préjugé. Non seulement il ne dit de mal de personne mais il rendit justice aux talents de plusieurs compositeurs dont les noms vinrent à être cités au cours de notre entretien"

Charles Burney,Memoirs of the Life and Writings of the Abate Metastasio (1796)

Programmation musicale

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Antigono (1743) Sinfonia I. Allegro di molto

Opera Fuoco, direction David Stern

Aparte AP165D

Johann David Heinichen (1683-1729)

Concerto grosso en Fa Maj Seibel 234 I. Vivace

Musica Antiqua Köln, direction Reinhardt Goebel

Archiv 474507-2

Johann David Heinichen (1683-1729)

Concerto grosso en Fa Maj Seibel 234 III. Un poco allegro

Musica Antiqua Köln, direction Reinhardt Goebel

Archiv 474507-2

Francesco Maria Veracini (1690-1768)

Concerto a cinque (1719) IV. Allegro

Accademia I Filarmonici, Alberto Martini, violon et direction

Naxos 8.553413

Johann Georg Pisendel (1687-1755)

Sonate en la mineur (1716) I. (sans indication)

Johannes Pramsohler, violon de Pietro Giacomo Rogeri, Brescia 1713

Audax ADX13703

Johann Georg Pisendel (1687-1755)

Concerto en Sol majeur

International Baroque Players, Johannes Pramsohler, direction et violon (Pietro Giacomo Rogeri, Brescia 1713)

Raum Klang RK 3105

Johann Georg Pisendel (1687-1755)

Sonate en ut mineur III. Largo

La Serenissima, Adrian Chandler, violon Rowland Ross, 1981 d'après Amati

Avie AV2308

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Arsilda (1716) Sinfonia

Modo Antiquo, direction Federico Maria Sardelli

CPO 999 740-2

Johann Georg Pisendel (1687-1755)

Sonate en la mineur (? 1716) III. Giga

Amandine Beyer, violon Pierre Jacquier, 1996, archet d'Edouard Gorr, 2000

Zig Zag Territoires ZZT110902

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)

Cantate Wohl dem der den Herrn fürchtet Fk76 BR F 20 (? 1752) I. Choeur

Choeur Bach de Mayence, Arpa Festante de Munich, direction Otto Ralf

CARUS 83.362

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Cleofide (1731) Acte III. Air de Poro "Dov'e si affretti"

Derek Lee Ragin, Poro, Cappella Coloniensis, direction William Christie

Capriccio 10193/96

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Cleofide (1731) Sinfonia

Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Aparte AP117

Bibliographie, liens, vidéos…

Passez votre pointeur sur l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...