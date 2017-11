Johann Adolf Hasse à Dresde en 1756 (1/5)

"Je trouvai la conversation du Signor Hasse absolument captivante. Il fut communicatif, cordial et plein de bon sens, et se montra également dépourvu de pédantisme, d'orgueil et de préjugé. Non seulement il ne dit de mal de personne mais il rendit justice aux talents de plusieurs compositeurs dont les noms vinrent à être cités au cours de notre entretien"

Charles Burney, Memoirs of the Life and Writings of the Abate Metastasio

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Cleofide (1731) Duo Acte II. "Se mai piu saro geloso"

Emma Kirkby, Cleofide, Derek Lee Ragin, Poro, Cappella Coloniensis, direction William Christie

Capriccio 10193/96

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Solimano (1753) Marche à la turque et choeur "Viva il prode, viva il forte"

RIAS Chamber Chorus, Berlin Radio Symphony Orchestra, direction Hanns-Martin Schneidt

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Messe en ré mineur (1751) II. Gloria in excelsis

Maria Zadori, soprano, Lena Susanne Norin, alto, Hans-Jorg Mammel, ténor, Klaus Mertens, basse, Rheinische Kantorei, Das kleine Konzert, direction Hermann Max

Capriccio C5125

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Te Deum en Ré majeur (1751)

Barbara Christina Steude, soprano, Susanne Langner, alto, Batzdorfer Hofkapelle, Ensemble Vocal de Saxe, direction Matthias Jung

CPO 777462-2

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Messe en ré mineur (1751) III. Credo in unum deum

Rheinische Kantorei, Das kleine Konzert, direction Hermann Max

Capriccio C5125

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Messe en ré mineur (1751) III. Credo. Et incarnatus est. Et resurrexit

Maria Zadori, soprano, Lena Susanne Norin, alto, Hans-Jorg Mammel, ténor, Klaus Mertens, basse, Rheinische Kantorei, Das kleine Konzert, direction Hermann Max

Capriccio C5125

Gottfried August Homilius (1714-1785)

O grosser Gott du reines Wesen

Ton Koopman, orgue Zacharias Hildebrandt de Legenfeld

Challenge Classics

Gottfried August Homilius (1714-1785)

Cantate "Ergreifet die Psalter, ihr christlichen Chöre", pour le 1er dimanche de l'Avent

Association de Chant Korner, Dresdner Instrumental-Concert, direction Peter Kopp

CARUS 83.170

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Sinfonia op 5 n°6 I. Allegro

Concerto Köln, direction Pablo Heras-Casado

Archiv 4792050

Georg Philip Telemann (1681-1767)

Alster Ouverture (Suite en Fa majeur) TWV 55:F11 II. Die canonierende Pallas

Tafelmusik, direction Jeanne Lamon

Analekta Fleur de Lys FL 23138

