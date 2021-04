Jennifer Higdon, prix Pulitzer

En 2009, Jennifer Higdon remporte le Prix Pulitzer pour son Concerto pour violon, récompense suprême pour les compositeurs contemporains. A côté de cette oeuvre écrite et dédiée à Hilary Hahn, explorons l'oeuvre d'une des plus éminentes compositrices d'aujourd'hui

Une carrière exemplaire

Ce n'est pourtant pas le violon mais la flûte qui accompagne Higdon pendant son éducation musicale, encouragée par sa famille pas étrangère aux idéaux hippies où l'on écoute du rock, de la country et de la pop en permanence. Venue au classique assez tardivement, cela ne l'empêchera pas d'être flûtiste d'orchestre et docteure en musique. Elle commence alors à composer pour son instrument, puis pour d'autres formations au gré des commandes et ne s'arrêtera plus.

Programmation musicale

Jennifer Higdon (née le 31 décembre 1962)Concerto pour violon (Dédié à Hilary Hahn. 2008) I. 1726

Hilary Hahn (violon), Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool, direction Vasily Petrenko

DGG 477 8777

Jennifer Higdon (née en 1962)Concerto pour violon (Dédié à Hilary Hahn. 2008) II. Chaconni Hilary Hahn (violon), Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool, direction Vasily Petrenko

DGG 477 8777

Jennifer Higdon (née en 1962)Concerto pour violon (Dédié à Hilary Hahn. 2008) III. Fly forward Hilary Hahn (violon), Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool, direction Vasily Petrenko

DGG 477 8777

Jennifer Higdon (née en 1962)Dash pour flûte, clarinette et piano (2001)

Susan Glaser (flûte), Todd Palmer (clarinette), John Novacek (piano)

eOne Music International Classics KOCH-RECORDS INTERN 0099923773825

Jennifer Higdon (née en 1962)Rapid Fire (1995)

Susan Glaser, flûte

eOne Music International Classics KOCH-RECORDS INTERN 0099923773825

Jennifer Higdon (née en 1962)Voices (1993) I. Blitz

Nicholas Kitchen et Melissa Kleinbart (violons), Hsin Yun Huang (alto), Wilhelmina Smith (violoncelle)

Naxos 8.559298

Jennifer Higdon (née en 1962)Blue Cathedral (1999)

Orchestre Symphonique d'Atlanta, direction Robert Spanno

Telarc CD80596

Jennifer Higdon (née en 1962)Concerto for Orchestra (2002) V. Fifth movement

The Philadelphia Orchestra, direction Wolfgang Sawallisch

The Philadelphia Orchestra