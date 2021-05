Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes

XVIIIème siècle. En géographie occidentale, on considère qu'il y a deux sortes d'Indes, les Orientales et les Occidentales. L'opéra-ballet de Rameau nous invite à un drôle de voyage en compagnie d'un Turc généreux, des Incas de l'Ouest, des Persans de l'Est et des peuples d'Amérique du Nord.

Le directeur de l'Opéra de Paris Maurice Gehmann et sa troupe de danseurs répétant Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau, © KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho via Getty Images