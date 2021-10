Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, un occitan à Paris

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond retrace la trajectoire du compositeur occitan venu chercher la gloire à Paris : Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville.

Du Languedoc à Versailles

Si le nom de Mondonville est un peu oublié aujourd'hui, il a été en revanche tout à fait célèbre durant la plus grande partie du 18e siècle. Si Mondonville est languedocien de naissance une précision souvent mentionnée pour rappeler que c’est un musicien qui fait honneur à sa région), sa famille est néanmoins originaire de Bordeaux, en Aquitaine. C'est de là que son père est venu à Narbonne en 1704, comme "musicien" à l'église Saint Just. Musiciens signifie ici instrumentiste sous la direction d'un maître de musique, qui s'occupe également de diriger la maîtrise. C'est donc avec son père que le petit Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, né en 1711, fait son apprentissage musical. Vers l'âge de 20 ans, Mondonville est devenu, sous la direction de son père, un habile violoniste. Nul doute qu'il a également travaillé les disciplines d'écriture musicale, puisqu’en 1733, étant monté à Paris, il publie son opus 1, un livre de Sonates pour le violon, et l'année suivante son opus 2 des Sonates en trio qu'il dédie à son protecteur le marquis de la Bourdonnaye. Après un passage remarqué à Lille où il devient connu pour ses motets, il revient à Paris en 1739. L'année précédente déjà, il a réussi à faire jouer quelques grands motets au Concert Spirituel, et il est engagé comme violoniste de la musique du Roi à la Chambre et à la Chapelle. Il devient ensuite sous-maître de la Chapelle Royale puis en 1748 il devient associé du directeur du Concert Spirituel, qu'il dirigera complètement en 1755…

en savoir plus AUDIO 9 min émission Histoires de Musique La querelle des Bouffons

Programmation musicale

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

Psaume 92 Dominus regnavit (1734) I. Dominus regnavit

Les Arts florissants, direction William Christie

Erato 0630-17791-2

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

Psaume 126 Nisi Dominus aedificavit (1743) IV. Choeur "Sicut sagittæ"

Purcell Choir, Orfeo Orchestra, direction György Vashegyi

GCD 923508

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

Sonate en trio op 2 n°3 en sol majeur (1734) Giga. Allegro

Concerto Rococo, direction et orgue Jean-Patrice Brosse

Pierre Verany PV 798032

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

Psaume 92 Dominus regnavit (1734) IV. Elevaverunt flumina

Les Arts florissants, direction William Christie

Erato 0630-17791-2

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

Sonate pour clavecin et violon en sol mineur op 3 n°1 (1734) III. Giga allegro

Johannes Pramsholer, violon, Philippe Grisvard, clavecin

Audax ADX13710D

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

Psaume 99 Jubilate Deo (1734) II. Introite in conspectu ejus Catherine Padaut, soprano, Jérôme Corréas, baryton, Ensemble baroque de Limoges, direction Christophe Coin

Astree E8814

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

Isbé (1742) Acte II. Air d'Adamas et choeur

Thomas Dolié, baryton, Purcell Choir, Orfeo Orchestra, direction György Vashegyi

Glossa GCD 924001

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

Titon et l'Aurore (1752) Ouverture

Le Parnasse Français, direction Louis Castelain

Arcandia CDC035

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

Daphnis et Alcimadure (1754) Air de Daphnis (air du pays) "Poulido pastourélo"

Reinoud van Mechelen, haute-contre et direction, A Nocte Temporis

ALPHA753

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

Psaume 94 Venite exultemus Domino (1743) Venite adoremus

Carolyn Sampson, soprano, Ex Cathedra, direction Jeffrey Skidmore

Hyperion CDA68035

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

Daphnis et Alcimadure (1754) Air d'Alcimadure Acte I. Sc 2. "Gazouillats auzelets"

Carolyn Sampson, soprano, Ex Cathedra, direction Jeffrey Skidmore

Hyperion CDA68035