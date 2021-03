Jardins de plaisir, se divertir en musique à Londres au 19ème siècle

Au 18 et 19e siècles, de nombreux parcs et jardins de Londres sont ouverts au public. Il n'y avait qu'un pas à faire pour ouvrir des jardins "de plaisir" qui - contre somme modique - offrent promenade, rafraichissements, divertissements et… musique !

La musique des "Jardins du Plaisir"

Adoubés par plusieurs grands compositeurs comme Handel, les jardins - notamment le Vauxhall - accueillent des musiques très variées. Aux oratorios (l'orgue est un instrument-roi dans les jardins) se mêlent airs comme les "Vauxhall songs", des solos, duos et petites cantates. Mais aussi de la musique instrumentale, où les concertos sont très populaires. Mais l'attraction majeure demeure de grandes stars d'opéra qui s'y donnent en spectacle.

Programmation musicale

George Frideric Handel (1685-1759)Water Music Suite en Sol majeur HWV 350 (1736) IV. Menuet

Ensemble baroque d'Amsterdam, direction Ton Koopman

Erato 4509-91716-2

Johann Christian Bach (1735-1782)Symphonie concertante en Mi bémol majeur, III. Minuetto

The Parley of instruments, direction Roy Goodman

Hyperion CDA 66896

John Mahon (v. 1748-1834)Concerto pour clarinette n°2 en Fa majeur (1775 ?) III. The Wanton God: Rondo

Colin Lawson (clarinette), The Parley of instruments, direction Roy Goodman

Hyperion CDA 66896

Henry Purcell (1659-1695)A New Irish Tune (1689)

Angélique Mauillon, harpe triple

Mirare MIR 033

Antonio Vivaldi (1678-1741)Concerto en Ré majeur RV 93 (vers 1730) III. Allegro

Julien Martineau (mandoline), Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini

naïve V5455

George Frideric Handel (1685-1759)Musique pour les Feux d'artifice Royaux (1749) I. Ouverture

The English Concert, direction Trevor Pinnock

Archiv 415129-2

George Frideric Handel (1685-1759)Musique pour les Feux d'artifice Royaux (1749) IV. La Réjouissance The English Concert, direction Trevor Pinnock

Archiv 415129-2

Thomas Arne (1710-1778)Concerto pour orgue n°5 en sol mineur (1751) II. Allegro con spirito

Jean Guillou (grandes orgues Kleuker de la Luther-Kirche de Berlin), Orchestre Brandebourgeois de Berlin, direction René Klopfenstein

Universal 480 2008

Thomas Arne (1710-1778)Cantate "The Morning" (1755)

Emma Kirkby (soprano), The Parley of instruments, direction Roy Goodman

Hyperion CDA 66237

James Hook (1746-1827)The Willow Song (Shakespeare, Otello)

April Cantelo, soprano

Decca 4824765

John Marsh (1752-1828)Symphonie n°6 en Ré majeur (1796) IV. Allegro scherzando

London Mozart Players, direction Matthias Bamert

Chandos CHAN 104458