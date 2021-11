Janáček, La Petite Renarde rusée, des animaux et des hommes

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond raconte la genèse de l'opéra "La Petite Renarde rusée" du compositeur Leoš Janáček (1854-1928).

Une ode à la nature

Leoš Janáček, a tout juste 70 ans au moment de la création de La Petite Renarde rusée, son septième opéra, composé entre 1922 et 1923.

Mais malgré son âge, Janáček est jeune d'esprit sinon de corps, et en pleine période d'explosion de créativité. Ce curieux personnage n’aime pas faire comme tout le monde, et il a trouvé l'idée de la petite Renarde dans le quotidien qu'il lit tous les jours…

En effet en 1920, entre avril et juin, le journal de Brno (sa ville), publie en feuilleton les aventures de la petite renarde « Bystrouška, Fine-oreille » écrites par le poète Rudolf Těsnohlidek. Le feuilleton s'inspire des histoires populaires, plus particulièrement celle d'une petite renarde, capturée et élevée par un garde-forestier, et qui reprend sa liberté. Il rencontre un énorme succès et Janáček inspiré par la nature et par cette histoire décide d’en faire un opéra.

L’auteur ne veut pas écrire un livret alors c’est notre compositeur qui s’attèle lui-même à la tâche. En 1922 et 1923, lorsque Janáček commence à composer son opéra, il vient de s'acheter une petite maison dans le village de Moravie où il est né. Il a toujours aimé la nature, la campagne, la forêt, et il profite de ses étés pour s'isoler du monde et se ressourcer. Dans son Autobiographie, il écrit "Dans la Petite renarde rusée, j'exprime ma reconnaissance à l'ombre des forêts, à la lueur dorée. ». La création de l'opéra aura lieu avec grand succès à Brno en novembre 1924. Maria Stejskalova écrit : "Monsieur prit grand plaisir à la première de Bystrouška à Brno. Il revenait des répétitions en riant d'avoir vu les chanteurs obligés d'apprendre à marcher à quatre pattes (...) On dit qu'à la générale, à la fin du troisième acte, quand le Garde rêve d'attraper la petite Renarde et au lieu de ça, attrape la Grenouille, Monsieur aurait pleuré et dit à M. Zitek qui se tenait près de lui — Vous jouerez cela quand je serai mort."

Programmation musicale

Leoš Janáček (1854-1928)

La petite renarde rusée (1924) Prélude

Wiener Philharmoniker, direction Charles Mackerras

Decca 4758670

Leoš Janáček (1854-1928)

La petite renarde rusée (1924) Acte I. Sc 1. Le grillon, la sauterelle, la grenouille et le moustique

Miriam Ondrašková, le grillon, Peter Saray, la sauterelle et la grenouille, Vladimir Krejčik, le moustique, Wiener Philharmoniker, direction Charles Mackerras

Decca 4758670

Leoš Janáček (1854-1928)

La petite renarde rusée (1924) Acte I. Sc 1

Lucia Popp, Bystrouška, Dalibor Jedlička, le Garde-forestier, Wiener Philharmoniker, direction Charles Mackerras

Decca 4758670

Leoš Janáček (1854-1928)

La petite renarde rusée (1924) Acte I. Sc 2. Bystrouška et les poules

Lucia Popp, Bystrouška, Ivana Mixová, la Poule huppée, Eva Zigmundová, la femme du garde-forestier, Wiener Philharmoniker, direction Charles Mackerras

Decca 4758670

Leoš Janáček (1854-1928)

La petite renarde rusée (1924) Acte II. Sc 1. Bystrouška et le blaireau

Lucia Popp, Bystrouška, Richard Novák, le blaireau, Wiener Philharmoniker, direction Charles Mackerras

Decca 4758670

Leoš Janáček (1854-1928)

La petite renarde rusée (1924) Acte II. Sc 1. Bystrouška et le Renard

Lucia Popp, Bystrouška, Eva Randová, le Renard, Wiener Philharmoniker, direction Charles Mackerras

Decca 4758670

Leoš Janáček (1854-1928)

La petite renarde rusée (1924) Acte II. Sc 1. Bystrouška et le Renard

Lucia Popp, Bystrouška, Eva Randová, le Renard, Wiener Philharmoniker, direction Charles Mackerras

Decca 4758670

Leoš Janáček (1854-1928)

La petite renarde rusée (1924) Acte III. Sc 1. Bystrouška le vagabond

Lucia Popp, Bystrouška, Václav Zítek, Harašta le vagabond, Wiener Philharmoniker, direction Charles Mackerras

Decca 4758670

Leoš Janáček (1854-1928)

La petite renarde rusée (1924) Acte III. Sc 2. Le Garde-forestier et la grenouille

Enfant du Choeur d'enfants de Bratislava, Lucia Popp, Bystrouška, Eva Randová, le Renard, Dalibor Jedlička, le Garde-forestier, Wiener Philharmoniker, direction Charles Mackerras

Decca 4758670

Leoš Janáček (1854-1928)

La petite renarde rusée (1924) Prélude

Wiener Philharmoniker, direction Charles Mackerras

Decca 4758670

