Jamais sans musique : le Siège et la Commune de Paris (5/5)

Pendant une semaine, Musicopolis explore l'une des plus intenses pages de l'Histoire de France : le Siège de 1870 et la "Commune de Paris", période qui vit la vie parisienne, notamment musicale, complètement chamboulée. Retour sur la vie musicale de cette époque.

Le mois de mai, mois des cerises

Chaque évènement lors de la Commune, se déroule au son de la musique des bataillons de Garde Nationaux, des concerts symphoniques et des opéras. Quant aux théâtres, si les subventionnés (Théâtre Français et Opéra) sont fermés, d'autres sont ouverts, cherchant à assurer leur subsistance. Le Conservatoire doit surmonter entre autres la mort d'Auber, son directeur. C'est alors que débute le second Siège de Paris, où les forces gouvernementales assiègent la Commune avant de forcer le blocus et de la réprimer lors de La Semaine Sanglante. Comme le dit Louise Michel "La Commune était morte, ensevelissant avec elle des milliers de héros inconnus".

Programmation musicale

François CoqueterreEntrée des Français dans Sébastopol (1856)

Musique des Gardiens de la Paix, direction Louis Tillet

Calliope CAL 9575

Louis Olivier Métra (1830-1889)Quadrille des Lanciers Orchestre National de l'ORTF, direction Adolphe Sibert

Jade 6999142

Antoine Reicha (1770-1836)Musique pour célébrer la mémoire des grands hommes. Marche funèbre (1809-15)

Musique des Gardiens de la Paix, direction Louis Tillet

Calliope CAL 9575

Claude Rouget de L'Isle (1760-1836)La Marseillaise (1792) version instrumentale

Orchestre non identifié

Alte Meister AM 2

Giuseppe Verdi (1813-1901)Le Trouvère (1853) Acte IV. Sc 1. Duo Leonora le Comte "Colui vivrà"

Maria Callas (soprano), Rolando Panerai (baryton), Orchestre de la Scala de Milan, direction Herbert von Karajan

Warner 0825646340941

Alexis Bouvier / Joseph DarcierLa Canaille (1865)

Pierre Surgeres (baryton), Jean Petit (piano) - enrt 1930

Marianne Mélodie 041656

Ferdinando Paer (1771-1839)Le Maître de Chapelle (1821) Acte I. Duo

Jean-Christophe Benoit (baryton), Isabelle Garcisanz (soprano), Orchestre de chambre de l'ORTF, direction Jean-Paul Kreder

Inédits ORTF 995 004

Daniel François Esprit Auber (1782-1871) _La Muette de Portici (_1828) Acte IV. Air de Masaniello "Du pauvre seul ami fidèle"

Nicolai Gedda (ténor), Philharmonia Orchestra, direction Alceo Galliera

Nimbus NI 7943/4

Charles Gounod (1818-1893)Faust (1856-59) Acte III. Marguerite Air des bijoux

Martha Angelici (soprano), Orchestre de l'Opéra-Comique de Paris, direction Jesus Etcheverry

EMI 5 85332 2

Charles Gounod (1818-1893)Faust (1856-59) Acte IV. Choeur des soldats "Gloire immortelle"

Choeur et Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction Jean Laforge

Cybelia CY 827

Antoine Renard (1825-1872) / Jean-Baptiste Clément (1836-1903)Le Temps des Cerises (1866 pour le texte, 1868 pour la musique)

Les Lunaisiens

PARATY214123

