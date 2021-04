Jamais sans musique : le Siège et la Commune de Paris (4/5)

Pendant une semaine, Musicopolis explore l'une des plus intenses pages de l'Histoire de France : le Siège de 1870 et la "Commune de Paris", période qui vit la vie parisienne, notamment musicale, complètement chamboulée. Retour sur la vie musicale de cette époque.

Les débuts de la Commune

Alors que le gouvernement envisage de capituler, Paris continue de tenir envers et contre tout, malgré les difficultés de ravitaillement. Mais plusieurs errances politiques (dont une Assemblée devenue royaliste) finissent par créer un mouvement révolutionnaire qui profite du retrait du gouvernement à Versailles pour se soulever à Paris, avec le renfort de l'armée régulière. C'est la Commune. Proclamée le 28 avril 1871, elle applique son programme politique démocratique et patriotique, tourné vers les plus précaires, mais donne aussi une large place aux artistes.

Programmation musicale

Johann Gottfried Piefke (1815-1884)Marche de la Prusse Les cuivres de Hohenfriedberg

Heliodor FLDH 197

Alphonse Leclerc (1820-1880)L'Armistice (1871)

Raymond Souplex (chant), Bruno Lorenzoni (accordéon)

Le Chant du Monde LDX 74 464

Louis-Ferdinand Hérold (1791-1833)Le Pré aux clercs (1832) Ouverture

Orchestre Gulbenkian de Lisbonne, direction Paul MacCreesh

Ediciones Singulares 123257

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Symphonie n°5 en ut mineur op 67 (1808) I. Allegro con brio

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner

Archiv Produktion AP 439900-2

Fromental Halévy (1799-1862)La Juive (1835) Acte V. Finale

Yasuko Hayashi (soprano, Rachel), Richard Tucker (ténor, Eleazar), David Gwinne (basse, Brogni), Choeur et Orchestre de Covent Garden, direction Antonio Guadagno (enrt 1973)

Opera d'Oro OPD 7022

Louis-Ferdinand Hérold (1791-1833)Zampa (1831) Ouverture

Orchestre de la Suisse Romande, direction Ernest Ansermet

Decca 4807917

Pierre Dupont (1821-1870)Le Chant des ouvriers (1846)

Chorale populaire de Paris, direction Gilbert Martin

Le Chant du monde LDX 4 336

Pierre Letorey (1867-1948) / Clovis Hugues (1851-1907)Salut commune (poème 1881, musique 1910)

Pierre Surgères (chant), Jean Petit (piano)

Frémeaux Associés FA 5412 (enrt 1930)

Claude Rouget de L'Isle (1760-1836) / Paroles de Mme Jules FaureLa Marseillaise de la Commune (1871)

Jean-François Novelli (ténor), Les Lunaisiens

PARATY214123

Daniel François Esprit Auber (1782-1871)La Muette de Portici (1828) Acte III. Sc 4. N° 12 Finale "Non je ne me trompe pas"

Choeur Jean Laforge, Orchestre de Monte-Carlo, direction Thomas Fulton

EMI 7492842

Daniel François Esprit Auber (1782-1871)La Muette de Portici (1828) Acte III. Sc 2. n°11 Choeur du marché

Choeur Jean Laforge, Orchestre de Monte-Carlo, direction Thomas Fulton

EMI 7492842

François-Joseph Gossec (1734-1829)Hymne à la statue de la liberté (1794)

Choeur et Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson

EMI 7494702

Liens

