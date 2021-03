Jamais sans musique : le Siège et la Commune de Paris (3/5)

Pendant une semaine, Musicopolis explore l'une des plus intenses pages de l'Histoire de France : le Siège de 1870 et la "Commune de Paris", période qui vit la vie parisienne, notamment musicale, complètement chamboulée. Retour sur la vie musicale de cette époque.

Le siège se poursuit

Si les théâtres rouvrent progressivement, les musiciens doivent aussi participer à "l'effort de guerre". Les manifestations musicales se raréfient donc (Pasdeloup arrête ses concerts en novembre 1870), mais les grands concerts continuent de rythmer la vie parisienne, surtout dans les théâtres et maisons d'opéra. Un enthousiasme toutefois entravé par la rigueur de l'hiver qui s'ensuit, alors même que les salles ne sont plus chauffées ! Heureusement, les concerts de charité se multiplient, et permettent de soutenir les populations les plus durement touchées.

Programmation musicale

André Messager (1853-1929)Les Deux pigeons (1886) Acte I. Danse de deux pigeons

Orchestre Symphonique de Bournemouth, direction John Lanchberry

EMI 6 48656 2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Requiem (1791) Séquence. Dies Irae

Choeur de l'Opéra d'Etat de Vienne, Concentus Musicus de Vienne, direction Nikolaus Harnoncourt

Teldec 8. 42756

Félicien David (1810-1876)Le Désert (1844) 2ème partie. Air de ténor. Hymne à la nuit

Cyrille Dubois (ténor), Orchestre de chambre de Paris, direction Laurence Equilbey

naïve V5405

Gioacchino Rossini (1792-1868)Le Siège de Corinthe (version Paris 1826) Acte III. Scène de la Bénédiction des drapeaux

Armando Caforio (basse, Hieros), Choeur et Orchestre du Théâtre Carlo Fenice de Gênes, direction Paolo Olmi

Nueva Era 7140/42

Gioacchino Rossini (1792-1868)Guillaume Tell (1829) Ouverture

Orchestre de chambre d'Europe, direction Claudio Abbado

DGG 479 2549

Olivier Métra (1830-1889)La vague, Valse Orchestre des Concerts Promenades, direction Adolphe Sibert

Bayard S 373800

Félicien David (1810-1876)Le Désert (1844) 1ère partie. L'entrée au désert. Choeur

Ensemble Accentus, Orchestre de chambre de Paris, direction Laurence Equilbey

naïve V5405

Félicien David (1810-1876)Le Désert (1844) 2ème partie. Fantaisie arabe. Danse des almées

Orchestre de chambre de Paris, direction Laurence Equilbey

naïve V5405

Félicien David (1810-1876)Le Désert (1844) 3ème partie. Air de ténor. Le chant du muezzin

Cyrille Dubois (ténor), Orchestre de chambre de Paris, direction Laurence Equilbey

naïve V5405

Gioacchino Rossini (1792-1868)Petite Messe solennelle (1863) I. Kyrie

Emmanuel Mandrin (harmonium), Raymond Alessandrini (piano), Ensemble vocal Michel Piquemal, direction Michel Piquemal

Adda 590114/115

Liens

Ludovic Halévy Notes et Souvenirs

Francisque Sarcey Journal du siège

Théophile Gautier Tableaux de Siège

Thomas Gibson Bowles The Defence of Paris ; narrated as it was seenJournal du Siège

Albert de La Salle Musique pendant le siège de Paris, impressions du moment et souvenirs anecdotiques

Juliette Adam Mes illusions et nos souffrances pendant le siège de Paris

Eugène Loudun Journal d'un parisien pendant la Révolution de septembre et la Commune

Lucien Nass Le Siège et la commune de ParisRéimpression du Journal Officiel de la République française sous la Commune

Prosper Lissaragay, Histoire de la Commune de 1871

Catulle Mendès Les 73 Journées de la Commune

Adolphe de Balathier Bragelonne Paris insurgé : histoire illustrée des événements accomplis du 18 mars au 28 mai 1871 : pièces et documents recueillis au jour le jour

Le Ménestrel

Le Temps

Le Siècle 15 nov 70

Le Siècle 1870

Concerts du conservatoire

Le Gaulois Journal du Siège l'Opéra rouvre 30 oct 70

Journal de l'Opéra

Le National 28 novembre 70 (Houssaye)

L'expiation (Victor Hugo, Les Châtiments, 1853)

Journal Officiel 28 janvier 1871