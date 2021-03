Jamais sans musique : le Siège et la Commune de Paris (1/5)

Pendant une semaine, Musicopolis explore l'une des plus intenses pages de l'Histoire de France : le Siège de 1870 et la "Commune de Paris", période qui vit la vie parisienne, notamment musicale, complètement chamboulée. Retour sur la vie musicale de cette époque

La guerre est déclarée

Méprisant la prudence d'Adolphe Thiers, la France s'engage en 1870 dans un conflit désastreux face à la Prusse. L'esprit va-t-en-guerre de l'armée française s'efface bientôt face à l'humiliation d'une défaite rapide face à leur ennemi. Assiégée en septembre, Paris tient bon face au pilonnage prussien mais tous les établissements culturels doivent fermer et sont souvent transformés en hôpitaux de fortune. La culture ne s'arrête pas loin de là, musiques militaires, chansons populaires et concerts improvisés inondent Paris et sont le pouls de la vie culturelle en ces temps troublés. Les graines de la Commune sont plantées et germeront dans les mois suivants.

Programmation musicale

Jacques Offenbach (1819-1880)La Vie Parisienne (1866) Finale de l'Acte IV. Choeur "Feu partout"

Choeur et Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson

EMI 1141238

Jacques Offenbach (1819-1880)La Vie Parisienne (1866) Acte II. Air du Baron "Dans cette ville toute pleine de plaisirs"

Pierre Bertin (le Baron), Grand Orchestre Symphonique, direction André Girard

Accord 480 4045

Jacques Offenbach (1819-1880)La Grande Duchesse de Gerolstein (1867) Acte I. Air de la Grande Duchesse "Ah que j'aime les militaires"

Régine Crespin (soprano), Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson

Sony SM2K 62583

Claude Rouget de L'Isle (1760-1836) / Hector Berlioz (1803-1869)La Marseillaise (1792) "Amour sacré"

Choeur et Orchestre de Paris, direction Semyon Bychkov

Philips 422 922-2

Claude Rouget de L'Isle (1760-1836) / François-Joseph Gossec (1734-1829)La Marseillaise (1792- arrangement 1793) version pour 2 clarinettes, 2 bassons et 2 cors

Les Jacobins

Atma Classique ACD2 2595

Gioacchino Rossini (1792-1868)Péchés de vieillesse. Album X. (1857) Ouf ! les petits pois

Aldo Ciccolini, piano

Warner 0190295611156/49

Georges Van Parys (1902-1971) & Michel Vaucaire (1904-1980)La Chanson des Fortifs (1938)

Fréhel, chant

EPM VC 102-9

Victor Boullard de Suchas (1832-1876)Marche du 1er Zouaves (1855)

Musique des Equipages de la Flotte de Toulon, direction Gérard Besse

France Productions 51021

Emile André & Paul Déroulède (1846-1914)Le Clairon (1870)

Lucas Rodriguez (ténor), Musique des équipages de la Flotte de Toulon, direction Gérard Besse

France Productions 51021

Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871)La Muette de Portici (1829) Ouverture

Orchestre Symphonique de Detroit, direction Paul Paray

Mercury 434309-2

Carl Maria von Weber (1786-1826)Le Freischütz (1821) Ouverture

Orchestre symphonique de la Radio de Francfort, direction Marek Janowski

Pentatone PTC5186788

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Symphonie n°5 en ut mineur op 67 (1808) IV. Allegro

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner

Archiv Produktion AP 439900-2

