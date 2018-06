Isaac Albéniz à Paris en 1908 (3/5)

J’étais sur le point de détruire les manuscrits de mon quatrième cahier d' « Ibéria » : mes filles me le prirent des mains au moment où j'allais les jeter dans la cheminée. Je m'aperçois mais trop tard que j'ai composé une œuvre dont la difficulté effraie la majeure partie des interprètes. Isaac Albéniz

Programmation musicale

Isaac Albéniz (1860-1909)

Pepita Jiménez (1896) Acte I. Don Luis, Antoñona "Away inot the wilderness"

Placido Domingo, ténor (Don Luis), Jane Henschel, mezzo-soprano (Antoñona), Orchestre de la Communauté de Madrid, direction José de Eusebio

DGG 00289 477 6234

Isaac Albéniz (1860-1909)

Pepita Jiménez (1896) Acte I. Don Luis et Antoñona "I cannot do your pleasure"

Placido Domingo, ténor (Don Luis), Jane Henschel, mezzo-soprano (Antoñona)

Orchestre de la Communauté de Madrid, direction José de Eusebio

DGG 00289 477 6234

Isaac Albéniz (1860-1909)

Pepita Jiménez (1896) Acte II. Don Luis et Antoñona "Love moves by night"

Placido Domingo, ténor (Don Luis), Jane Henschel, mezzo-soprano (Antoñona)

Orchestre de la Communauté de Madrid, direction José de Eusebio

DGG 00289 477 6234

Isaac Albéniz (1860-1909)

Merlin (1898-1902) Prélude de l'Acte I

Orchestre symphonique de Madrid, direction José de Eusebio

Decca 467096-2

Isaac Albéniz (1860-1909)

Merlin (1898-1902) Acte II. Nivian et Morgan "Hark, he's calling"

Ana Maria Alvarez, soprano (Nivian), Jane Henschel, soprano (Morgan)

Orchestre symphonique de Madrid, direction José de Eusebio

Decca 467096-2

Isaac Albéniz (1860-1909)

Merlin (1898-1902) Acte II. Arthur et Merlin "Wounded with ravage"

Placido Domingo, ténor (Arthur), Carlos Alvarez, baryton (Merlin)

Orchestre symphonique de Madrid, direction José de Eusebio

Decca 467096-2

Isaac Albéniz (1860-1909)

Merlin (1898-1902) Acte III. "I would my love or learning your love "

Carlos Alvarez, baryton (Merlin), Placido Domingo, ténor (Arthur)

Orchestre symphonique de Madrid, direction José de Eusebio

Decca 467096-2

Isaac Albéniz (1860-1909)

Merlin (1898-1902) Acte III. Choeur "In maytime, merry maytime"

Orchestre symphonique de Madrid, direction José de Eusebio

Decca 467096-2

Isaac Albéniz (1860-1909)

Merlin (1898-1902) Acte III. Finale "Free, free, free"

Ana Maria Alvarez, soprano (Nivian), Jane Henschel, soprano (Morgan)

Orchestre symphonique de Madrid, direction José de Eusebio

Decca 467096-2

Bibliographie, liens, vidéos…

Survolez l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...