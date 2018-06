Isaac Albéniz à Paris en 1908 (2/5)

J’étais sur le point de détruire les manuscrits de mon quatrième cahier d' « Ibéria » : mes filles me le prirent des mains au moment où j'allais les jeter dans la cheminée. Je m'aperçois mais trop tard que j'ai composé une œuvre dont la difficulté effraie la majeure partie des interprètes. Isaac Albéniz

Programmation musicale

Isaac Albéniz (1860-1909)Ibéria 2ème cahier III. Rondeña (Nice 17 octobre 1906)

Alicia de Larrocha, piano

EMI 6 29491 2

Isaac Albéniz (1860-1909)

Mallorca (v. 1890)

Jordi Maso, piano

Naxos 8.570457

Tomas Breton (1850-1923)

En la Alhambra, Sérénade symphonique

Orchestre de la Communauté de Madrid, direction Miguel Roa

Naxos 8.572076

Isaac Albéniz (1860-1909)

The magic Opal (1893) Ouverture

Orchestre Philharmonique de la BBC, direction JuanJo Mena

Chandos CHAN 10897

Isaac Albéniz (1860-1909)

Henry Clifford (1893-95) Acte I. Sc 5."All is lost the battle's o'er"

Aquiles Machado, ténor, Alessandra Marc, soprano, Jane Henschel, mezzo-soprano

Orchestre symphonique de Madrid, direction José de Eusebio

Decca 473937-2

Isaac Albéniz (1860-1909)

Henry Clifford (1893-95) Acte I. Sc 2. Duo Henry, Lady Clifford "Oh mother why didst thou deny my longing for the fray"

Aquiles Machado, ténor, Alessandra Marc, soprano

Choeur et Orchestre symphonique de Madrid, direction José de Eusebio

Decca 473937-2

Isaac Albéniz (1860-1909)

Pepita Jiménez (1896) Acte I. Don Pedro et Antoñona "Donna Pepita !…"

Enrique Baquerizo, baryton (Don Pedro), Jane Henschel, mezzo-soprano (Antoñona)

Orchestre de la Communauté de Madrid, direction José de Eusebio

DGG 00289 477 6234

Isaac Albéniz (1860-1909)

Pepita Jiménez (1896) Acte I. Antoñona "This is the way with the drone"

Jane Henschel, mezzo-soprano (Antoñona)

Orchestre de la Communauté de Madrid, direction José de Eusebio

DGG 00289 477 6234

Isaac Albéniz (1860-1909)

Pepita Jiménez (1896) Acte II. finale Pepita, Don Luis et Antoñona "Farewell, farewell forever"

Carol Vaness, soprano (Pepita), Placido Domingo, ténor (Don Luis)

Jane Henschel, mezzo-soprano (Antoñona)

Orchestre de la Communauté de Madrid, direction José de Eusebio

DGG 00289 477 6234

Bibliographie, liens, vidéos…

