Henry Purcell à Londres en 1692 (5/5)

Programmation musicale

♫ Henry Purcell (1659-1695)

Henry the second King of England Z 580 (1692) Air "In vain 'gainst love in vain I strove"

Emma Kirkby, soprano, Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 425893-2

♫ John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Acte I. Duo "— Venus ! — Adonis !"

Rosemary Joshua, soprano, Gerald Finley, baryton, Orchestra of the Age of Enlightenment, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901684

♫ John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Acte II. The Cupid's Lesson

Robin Blaze, contreténor, Choeur de la Chapelle du Clare College, Orchestra of the Age of Enlightenment, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901684

♫ John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Acte III. "Adonis uncall'd for sighs"

Rosemary Joshua, soprano, Gerald Finley, baryton, Orchestra of the Age of Enlightenment, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901684

♫ John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Acte III. Choeur "Mourn for thy servant"

Choeur de la Chapelle du Clare College, Orchestra of the Age of Enlightenment, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901684

♫ Henry Purcell (1659-1695)

Didon et Enée (1684 ? 1689) Acte II. Scène 1. Les Sorcières

Fabian Schofrin, La Sorcière, Mariana Flores et Magali Arnault, les Sorcières, La Nouvelle Ménestrandise, Cappella Mediterranea, direction Leonardo Garcia Alarcon

Ambronay AMY022

♫ Henry Purcell (1659-1695)

Didon et Enée (1684 ? 1689) Acte III. Air de Didon "When I am laid in earth"

Susan Graham, Didon, Le Concert d'Astrée, direction Emmanuelle Haim

Virgin 5 45604 2

♫ Henry Purcell (1659-1695)

Ode à Sainte Cécile (1692) II. Hail bright Cecilia

Collegium Vocal de Gand, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901643

♫ Henry Purcell (1659-1695)

Ode à Sainte Cécile (1692) III. Duo contreténor et basse "Hark hark each tree"

Collegium Vocal de Gand, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901643

♫ Henry Purcell (1659-1695)

Ode à Sainte Cécile (1692) IV. Air de contreténor "Tis Nature's Voice"

Collegium Vocal de Gand, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901643

♫ Henry Purcell (1659-1695)

Ode à Sainte Cécile (1692) VIII. Air de basse "Wondrous machine"

Collegium Vocal de Gand, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901643

♫ Henry Purcell (1659-1695)

Ode à Sainte Cécile (1692) IX. Air de contreténor "The airy violin"

Collegium Vocal de Gand, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901643

♫ Henry Purcell (1659-1695)

Ode à Sainte Cécile (1692) X. Duo contreténor et ténor "In vain the am'rous flute"

Collegium Vocal de Gand, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901643

♫ Henry Purcell (1659-1695)

Ode à Sainte Cécile (1692) XI.

Collegium Vocal de Gand, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901643

♫ Henry Purcell (1659-1695)

Ode à Sainte Cécile (1692) XIII

Collegium Vocal de Gand, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901643

Bibliographie

Gérard Géfen, Histoire de la Musique anglaise (Fayard, 1992)

Hugh Clout, Histoire de Londres (Que sais-je ? PUF, 1999)

J.A. Westrup, Purcell (J.B. Janin, 1947)

William Christie et Marielle D. Khoury, Purcell au cœur du Baroque (Découvertes Gallimard 1995)

Robert King, Henry Purcell (Thames and Hudson, 1994)