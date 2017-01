Henry Purcell à Londres en 1692 (1/5)

Programmation musicale

♫ Henry Purcell (1659-1695)

King Arthur (1691) Acte III. Hornpipe

English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Erato ECD 880 562

♫ Henry Purcell (1659-1695)

King Arthur (1691) Acte I. Symphony. Come if you dare (Air de ténor et choeur)

Jamie Mac Dougall, ténor, English Concert, direction Trevor Pinnock

Archiv Produktion 435490-2

♫ Henry Purcell (1659-1695)

The Prophetess or the history of Dioclesian (1690) Triumph victorious love (Trio et choeur)

James Bowman, haute , Ian Bostridge, ténor, George Michael, basse, Collegium Musicum 90, direction Richard Hickox

Chandos CHAN 0558

♫ Henry Purcell (1659-1695)

The Prophetess or the history of Dioclesian (1690) Paspe, puis "Oh the sweet delights of love"

Ian Bostridge, John Mark Ainsley, ténors, Collegium Musicum 90, direction Richard Hickox

Chandos CHAN 0558

♫ Henry Purcell (1659-1695)

King Arthur (1691) Ouverture

English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Erato ECD 880 562

♫ Henry Purcell (1659-1695)

King Arthur (1691) Ouverture

English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Erato ECD 880 562

♫ Henry Purcell (1659-1695)

King Arthur (1691) Acte III. Air du Génie du froid et Air de Cupidon

Peter Harvey, basse, Hanna Boyadi, soprano, Le Concert Spirituel, direction Hervé Niquet

Glossa GCD 921608

♫ Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Isis LWV 54 (Acte IV Sc 1) Air des trembleurs "L'hiver qui nous tourmente"

Isabelle Desrochers, soprano, Bernard Deletré, basse, La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Virgin 5452292

♫ Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Cadmus et Hermione (1673) Ouverture

Café Zimmerman, direction Pablo Valetti

Ricercar 5400439001084

♫ Henry Purcell (1659-1695)

King Arthur (1691) Acte Your hay it is mow'd and your corn is reap'd (Acte V) Trio Comus et 2 hommes - Ritornello

Jamie Mac Dougall, ténor, English Concert, direction Trevor Pinnock

Archiv Produktion 435490-2

♫ Anonyme

Troll the bowl

The Deller Consort

Vanguard 3003292

♫ Henry Purcell (1659-1695)

Sir Walter enjoying his damsel (v. 1688)

The Deller Consort

Vanguard 3003292

♫ Henry Purcell (1659-1695)

King Arthur (1691) Acte V. Chaconne

Le Concert Spirituel, direction Hervé Niquet

Glossa GCD 921608

Bibliographie

Gérard Géfen, Histoire de la Musique anglaise (Fayard, 1992)

Hugh Clout, Histoire de Londres, (Que sais-je ? PUF, 1999)

J.A. Westrup, Purcell (J.B. Janin, 1947)

William Christie et Marielle D. Khoury, Purcell au cœur du Baroque (Découvertes Gallimard 1995)

Robert King, Henry Purcell (Thames and Hudson, 1994)

Vidéo

Extrait de England, my England- The Story of Henry Purcell, réal. Tony Palmer pour Channel 4 en 1995