Henriette Bosmans : Sans musique, la vie est inutile

Considérée comme l'une des plus importantes parmi les compositeurs néerlandais de la première moitié du 20ème siècle, Henriette Bosmans n'a pourtant pas passé la postérité, sauf quelque peu aux Pays-Bas. Retour sur sa vie et son oeuvre.

Une vie mouvementée

Pianiste et compositrice renommée en son temps, Bosmans mena une vie mouvementée, entre nombreux concerts, vie privée très agitée - ouvertement bisexuelle, les relations de Bosmans incluent la mort d'un fiancé violoniste et une relation volcanique avec la chanteuse Noémie Pérugia - et persécution par les nazis durant la Seconde Guerre Mondiale qui lui interdirent de se produire en public. Elle continua cependant de composer jusqu'à sa mort, laissant derrière elle un grand catalogue embrassant tous les genres.

Programmation musicale

Henriëtte Bosmans (1895-1952)Sonate pour violoncelle et piano (1919) I. Allegro maestoso

Doris Hochscheid, violoncelle, Frans van Ruth, piano

Etcetera KTC15301

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Concerto pour piano n°15 en si bémol majeur K 450 (1784) III. Allegro

Robert Casadesus (piano), Orchestre de Cleveland, direction George Szell

SONY 5033962

Henriëtte Bosmans (1895-1952)Sonate pour violoncelle et piano (1919) IV. Allegro molto e con fuoco Doris Hochscheid, violoncelle, Frans van Ruth, piano

Etcetera KTC15301

Henriëtte Bosmans (1895-1952)Poème pour violoncelle et orchestre (1922-23)

Dimitri Ferschtman (violoncelle), Orchestre de chambre de la Radio Néerlandaise, direction Ed Spanjaard

NM Classics 92095

Henriëtte Bosmans (1895-1952)Quatuor à cordes (1927) I. Allegro molto moderato

Utrecht String Quartet

Disponible sur YouTube

Henriëtte Bosmans (1895-1952)Concertino pour piano et orchestre (1928)

Ronald Bruatigam (piano), Orchestre de chambre de la Radio Néerlandaise, direction Ed Spanjaard NM Classics 92095

Henriëtte Bosmans (1895-1952)Pièce de concert pour violon et orchestre (1934) dédiée à Francis Koene

Vera Beths (violon), Orchestre philharmonique de la radio néerlandaise, direction Lucas Vi

Disponible sur YouTube

Henriëtte Bosmans (1895-1952) / Orchestration Willem Strietman (1918-2001)La Chanson des marins hâlés (1949) Poème de Paul Fort

Rachel Ann Morgan (mezzo-soprano), Orchestre Philharmonique de la Radio Néerlandaise, direction Jan Stulen

Q Disc 97009

Henriëtte Bosmans (1895-1952)Gebed (Prière) (1945) Poème de Fedde Schurer

Julia Bronkhorst, soprano, Maarten Hillenius, piano

Globe GLO 5183

Henriëtte Bosmans (1895-1952)La Chanson du Chiffonnier (1950) Poème de Jules Jouy

Noémie Perugia, soprano, Henriëtte Bosmans, piano (enregistrée 1er nov 1951)

Disponible sur YouTube