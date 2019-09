1870, Henri Duparc compose "L'invitation au voyage"

C'est grâce à plusieurs lettres que nous connaissons la date de composition de "L'invitation au voyage", ce qui est plutôt rare pour les oeuvres d'Henri Duparc. Ce musicien n'a pas du tout pensé que quelques mordus auraient envie d'en savoir plus sur sa biographie et ses compositions… Heureusement le 5 octobre 1870, en plein siège de Paris, pendant la guerre franco-prussienne, la mère de Duparc écrit à sa propre mère : "Il musique avec rage et compose. Il a complètement oublié dans quelle situation nous sommes."

Programmation musicale

Henri Duparc (1848-1933)

L'invitation au voyage (5 octobre 1870)

Charles Panzéra, baryton, Madeleine Panzéra-Baillot, piano (enreg en 1935)

Forlane FOR17014-10

Henri Duparc (1848-1933)

Chanson triste (1869) poème de Jean Lahor

Véronique Gens, soprano, Susan Manoff, piano

Alpha ALPHA215

Richard Wagner (1813-1883)

La Walkyrie (création à Munich le 26 juin 1870) Prélude

Orchestre du Festival de Bayreuth, direction Pierre Boulez

Philips 4757963

Henri Duparc (1848-1933)

Au pays où se fait la guerre (1869) poème de Théophile Gautier

Isabelle Druet, mezzo-soprano, Orchestre de la Monnaie, direction Kazuchi Ono

Concours Reine Elisabeth QEC2008

Robert Planquette (1848-1903)

Le Régiment de Sambre-et-Meuse, chant patriotique français arrangé en marche militaire par François-Joseph Rauski (1870)

André Dassary, voix, Choeur et orchestre Marcel Cariven (enr. 1958)

Marianne Mélodie 718724D