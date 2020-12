Helvi Leiviskä, compositrice finlandaise

Comme beaucoup de compositrices de talent, Helvi Leiviskä est restée dans l'oubli, malgré un très beau catalogue symphonique. Retour sur l'oeuvre et la vie de la musicienne finlandaise.

Un catalogue limité mais de valeur

Élève du plus connu Erkki Melartin, Helvi Leiviskä dût jongler entre son emploi journalier de bibliothécaire de l'Institut de Musique d'Helsinki et ses autres activités d'autrice. Elle composa surtout de nuit un petit nombre d'oeuvres au cours de sa vie. La critique de l'époque s'étonna que sa musique ne présente aucune caractéristique "féminine", surtout son oeuvre symphonique, sans doute la partie la plus fameuse de son corpus.

Programmation musicale

Helvi Leiviskä (1902-1982)Trio avec piano (1925) I. Allegro

Trio KAAÅS

Alba ABCD410

Jean Sibelius (1865-1957)Finlandia (1899)

Orchestre philharmonique d'Helsinki, direction Leif Segerstam

Ondine OD1075

Helvi Leiviskä (1902-1982)Sonatine en fa majeur (1939) I. Con moto

Jouni Somero (piano)

FC Records FCRCD9722

Helvi Leiviskä (1902-1982)Sonatine en fa majeur (1939) III. Allegretto

Jouni Somero (piano)

FC Records FCRCD9722

Erkki Melartin (1875-1937)Marjatta, op 79 (1914) (poème inspiré du Kalevala)

Soile Isokoski (soprano), Orchestre de la Radio Finlandaise, direction Hannu Lintu

Ondine ODE12832

Erkki Melartin (1875-1937)Traumgesicht op 70 (1910)

Orchestre de la Radio Finlandaise, direction Hannu Lintu

Ondine ODE12832

Helvi Leiviskä (1902-1982)Symphonie n°3 op 31 (1971) I. Allegretto scherzando

Orchestre Symphonique de la radio Finlandaise, direction Jussi Jalas

Finlandia Classics FINCLA1

Helvi Leiviskä (1902-1982)Symphonie n°3 op 31 (1971) III. Allegro Orchestre Symphonique de la radio Finlandaise, direction Jussi Jalas

Finlandia Classics FINCLA1