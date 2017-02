Heitor Villa-Lobos à Rio de Janeiro en 1931 (5/5)

Programmation musicale

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Bachianas Brasileiras n°1 (1930) I. Introduction (Embolada)

Octuor de violoncelles Conjunto Iberico

Channel classics CCS 15598

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Seleção do Guia Pratico (1932) Rosa Amarela

Coro Infantil do Teatro Municipal de Rio de Janeiro, direction Elza Iakschevitz, Inês Rufino, piano, Quinteto Villa-Lobos

Funarte Pro-Memus MMB 82.053 1987

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Veleiro (1958) extrait de Forêts de l'Amazonie, texte de Dora Vasconcelos

Leila Guimares, soprano, Carlos ALberto de Carvalho, guitare

Chant du Monde LDC 278905

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Seleção do Guia Pratico (1932) Na corda da Viola

Coro Infantil do Teatro Municipal de Rio de Janeiro, direction Elza Iakschevitz, Inês Rufino, piano, Quinteto Villa-Lobos

Funarte Pro-Memus MMB 82.053 1987

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Seleção do Guia Pratico (1932) Cai, Cai, Balão e Bambalalão

Cecilia Valle, solo, Coro Infantil do Teatro Municipal de Rio de Janeiro, direction Elza Iakschevitz, Inês Rufino, piano, Quinteto Villa-Lobos

Funarte Pro-Memus MMB 82.053 1987

♫ João Pernambuco

Interrogando - Jongo (gravé en 1929)

João Pernambuco et Zezinho, guitares

Buda Musique 82960-2

♫ João Pernambuco

Rosa Carioca - Fox (gravé en 1929)

João Pernambuco et Zezinho, guitares

Buda Musique 82960-2

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Bachianas Brasileiras n°1 (1930) II. Preludio (Modinha)

Octuor de violoncelles Conjunto Iberico

Channel classics CCS 15598

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Bachianas Brasileiras n°1 (1930) III. Fugue (Conversa)

Octuor de violoncelles Conjunto Iberico

Channel classics CCS 15598

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Bachianas Brasileiras n°2 (1930) II. Aria "O canto da nossa terra"

Orchestre symphonique du Brésil, direction Isaac Karabtchevsky

GRF 590901

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Bachianas Brasileiras n°2 (1930) III. Dance "Lembraca do sertão"

Orchestre symphonique du Brésil, direction Isaac Karabtchevsky

GRF 590901

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Bachianas Brasileiras n°4 pour piano (1930) IV. Dança

Jorge Luis Prats, piano

Decca 478 2732

Bibliographie

Rémi Jacobs,Heitor Villa-Lobos (Bleu nuit Editeur 2010)

Vasco Mariz,Hector Villa-Lobos (Seghers 1967)

David P. Appleby,Heitor Villa-Lobos, a life (1887-1959) (The Scarecrow Press 2002)

Lisa M Peppercorn,The World of Villa-Lobos (Scolar Press 1996)

Régis Tettamanzi, Le Voyage au Brésil (anthologie des voyageurs français et francophones du XVIè au XXè siècle) (Robert Laffont coll. Bouquins 2014)

Liens

- Récit et souvenirs de Chechim Filho, accordeur de la tournée "Excursion artistique Villa-Lobos" en 1931

- Chronologie illustrée de la vie de Villa-Lobos

- De Rio de Janeiro à Mycènes / Jules Leclercq (Editions Pierre Roger 1927)