Heitor Villa-Lobos à Rio de Janeiro en 1931 (4/5)

Programmation musicale

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Le Naufrage de Kleonicos (1916)

Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, direction Sílvio Barbato

Vidéo Youtube : "Heitor Villa-Lobos: Naufrágio de Kleônicos (1916)"

♫ Pixinguinha

O urubu e o gaviào (gravé en 1930) Choro

Pixinguinha

♫ João da Baiana e Pixinguinha

Não gostei dos teus modos (gravé en 1933)

Patricio Teixeira, chant, Pixinguinha et son orchestre

Frémeaux et Associés FA 159

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Sextuor mystique (1917) pour flûte, hautbois, saxophone, harpe, célesta, guitare

Miha Rogina, saxophone, Hélène Dusserre, flûte, Edouard Guittet, hautbois, Srdjan Grujicic, guitare, Reine Takano, harpe, Sae Lee, célesta

Conservatoire de Paris CREC-AUDIO 08/064

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Rudepoema (1921-26)

Orchestre de la Radio Slovaque de Bratislava, direction Roberto Duarte

Marco Polo 8.223552

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Noneto (1923) "Impressão rápida de todo o Brasil"

Contra Tempo Chamber Orchestra, Choeur mixte de Thessalonique, direction Vladimiros Symeonidis

(enregistré en juin 2014) Vidéo Youtube : "H.Villa-Lobos Nonetto CONTRA TEMPO Chamber Orchestra"

♫ Luciano Gallet (1893-1931)

Turuna pour clarinette, violon, alto et percussions (1926) I. Seresteiro

Solistes de l'Orchestre de l'Opéra de chambre de Berlin

Membran Music 60195

♫ Luciano Gallet (1893-1931)

Turuna pour clarinette, violon, alto et percussions (1926) III. Mandinga

Solistes de l'Orchestre de l'Opéra de chambre de Berlin

Membran Music 60195

♫ Francisco Mignone (1897-1986)

Maracaturu de chico rei (1933) Introduction

Orchestre de Sao Paulo, direction John Neschling

Bis BIS-CD-1420

♫ Francisco Mignone (1897-1986)

Maracaturu de chico rei (1933) Danse du Prince Samba

Orchestre de Sao Paulo, direction John Neschling

Bis BIS-CD-1420

Bibliographie

Rémi Jacobs, Heitor Villa-Lobos (Bleu nuit Editeur 2010)

Vasco Mariz,Hector Villa-Lobos (Seghers 1967)

David P. Appleby,Heitor Villa-Lobos, a life (1887-1959) (The Scarecrow Press 2002)

Lisa M Peppercorn,The World of Villa-Lobos (Scolar Press 1996)

Régis Tettamanzi,Le Voyage au Brésil (anthologie des voyageurs français et francophones du XVIè au XXè siècle) (Robert Laffont coll. Bouquins 2014)

Liens

- Récit et souvenirs de Chechim Filho, accordeur de la tournée "Excursion artistique Villa-Lobos" en 1931

- Chronologie illustrée de la vie de Villa-Lobos

- De Rio de Janeiro à Mycènes / Jules Leclercq (Editions Pierre Roger 1927)