Heitor Villa-Lobos à Rio de Janeiro en 1931 (3/5)

Programmation musicale

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Jour d'été à la montagne (1905)

Orchestre Philharmonique de Radio-France, direction Marek Janowski

Musifrance 2292-45821-2

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Amazonas (1917) pour orchestre

Orchestre National de Lyon, direction Emmanuel Krivine

Erato 0630-10704-2

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Uirapuru (1917) pour orchestre

Orchestre Symphonique de Sao Paulo, direction Isaac Karabtchevsky

Naxos 8573451

♫ Manuel de Falla (1876-1946)

L'Amour sorcier (1915) Danse rituelle du feu

Arthur Rubinstein, piano

ICA ICAC5003

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Chôros no.7 (1924) "Settiminio" pour flûte, hautbois, clarinette, saxsophone, basson, gong, violon, violoncelle

Ensemble de solistes de l'Orchestre symphonique de Sao Paulo

Bis BIS-CD-1440

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

A Prole do bebê 1er volume (1918) no. 6: A pobrezinha et no. 7: O Polichinelo

Arthur Rubinstein, piano

RCA Red Seal

♫ "Forrobodó, burleta dos costumes cariocas 1912"

Chiquinha Gonzaga (1847-1935)

Forrobodo (1911) Farce sur les coutumes carioca

Centro de Pesquisas Teatrais, direction Ronaldo Boschi

♫ Giuseppe Verdi (1813-1901)

Rigoletto (1851) Acte III. Air du Duc "La donna è mobile"

Giuseppe di Stefano, ténor, Orchestre de la Scala de Milan, direction Tullio Serafin

Warner 0825646340958

♫ Georges Bizet (1838-1875)

Carmen (1875) Acte II. Quintette "Eh bien vite quelles nouvelles"

Jean-Christophe Benoit, baryton, Denise Monteil, Marcelle Croisier, sopranos, Michel Hamel, ténor, Victoria de Los Angeles, soprano, Orchestre National de la RTF, direction Thomas Beecham

Warner 0825646994489

Bibliographie

Rémi Jacobs, Heitor Villa-Lobos (Bleu nuit Editeur 2010)

Vasco Mariz,Hector Villa-Lobos (Seghers 1967)

David P. Appleby,Heitor Villa-Lobos, a life (1887-1959) (The Scarecrow Press 2002)

Lisa M Peppercorn,The World of Villa-Lobos (Scolar Press 1996)

Régis Tettamanzi,Le Voyage au Brésil (anthologie des voyageurs français et francophones du XVIè au XXè siècle) (Robert Laffont coll. Bouquins 2014)

Liens

- Récit et souvenirs de Chechim Filho, accordeur de la tournée "Excursion artistique Villa-Lobos" en 1931

- Chronologie illustrée de la vie de Villa-Lobos

- De Rio de Janeiro à Mycènes / Jules Leclercq (Editions Pierre Roger 1927)