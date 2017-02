Heitor Villa-Lobos à Rio de Janeiro en 1931 (2/5)

Programmation musicale

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Bachianas Brasileiras n°2 (1930) IV. Tocata O Trenzinho do Caipira (le petit train de la zone rurale)

Royal Philharmonic Orchestra de Londres, direction Enrique Batiz

EMI 7479012

♫ Camille Saint-Saëns (1833-1921)

Mon coeur s'ouvre à ta voix (1877) extrait de Samson et Dalila, transcription pour violoncelle et piano

Edgar Moreau, violoncelle, Pierre-Yves Hodique, piano

Erato

♫ Antonio Carlos Gomes (1836-1896)

Il Guarany (1870) I. Ouverture

Orchestre de la BeethovenHalle de Bonn, direction John Neschling

Sony S2K 66273

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Suite populaire brésilienne (1908-1912) Chorinho

Pedro Ibanez, guitare

7 Productions 242048

♫ Patapio Silva (1880-1907)

Primeiro amor

Patápio Silva, flûte

Frémeaux et Associé FA 166/1

♫ Irineu de Almeida (1863-1914)

São João debaixo d'aguá

Choro Carioca : Pixinguinha, flûte, Irineu de Almeida, ophicléide (enrt 1911)

Frémeaux et Associé FA 166/1

♫ José Nunes

Maxixe de Ferro

Banda de Casa Edison (enrt 1904)

Vidéo Youtube : "Banda da Casa Edison - MAXIXE DE FERRO - choro de José Nunes - Odeon R 40.031 - gravação de 1904"

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Choros n°5 (1925) Alma brasileira

Nelson Freire, piano

Decca 4783533

♫ Ernesto Nazareth (1863-1934)

Apanhei-te, cavaquinho (enrt en 1930)

Frémeaux et Associés FA 166/1

♫ Armando Gama / Alfredo Gama

Os que sofrem

Vicente Celestino, chant, accompagné par un cavaquinho et une guitare (enr 1916)

Buda Musique 82960-2

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Choros n°8 (1925) pour deux pianos et orchestre

Linda Bustani, Ilan Rechtman, pianos, Orchestre symphonique de Sao Paulo, direction John Neschling

BIS BIS-CD-1450

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Choros n°10 (1925) "Rasga o coraçaõ"

BBC Singers, New World Symphony, direction Michael Tilson Thomas

RCA 09026 68538 2

