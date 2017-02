Heitor Villa-Lobos à Rio de Janeiro en 1931 (1/5)

Programmation musicale

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Choros n°10 (1925) pour orchestre

Orchestre et Choeur Symphonique de Sao Paulo, direction John Neschling

Bis CD-1520

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Amazonas (1917) pour orchestre

Orchestre National de Lyon, direction Emmanuel Krivine

Erato 0630-10704-2

♫ Traditionnel arrangement Hekel Tavares

Dança de Caboco (février 1930)

Hekel Tavares, Januario de Oliveira, chant, Zezinho et Petit, guitares

Buda musique 82960-2

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Cirandinhas (1925) Carneirinho carneirão

Sonia Rubinsky, piano

Naxos 8554827

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Capricho (1915)

Antonio Meneses, violoncelle, Cristina Ortiz, piano

Intrada INTRA022

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Valsa do Dor (1932)

Sonia Rubinsky, piano

Naxos 8554827

♫ Alexandre Levy (1864-1892)

Tango brasileiro (1890)

Antonieta Rudge, piano

Vidéo Youtube : "Antonietta Rudge: Chopin "Impromptu" - Scriabin "Prelude"- Levy "Tango""

♫ Hekel Tavares (1896-1969)

Concerto in Brazilian Forms Op. 105 No. 2 II. Ponteio

João de Souza Lima, piano, direction Hekel Tavares

Vidéo Youtube : "Souza Lima plays Hekel Tavares Concerto in Brazilian Forms Op. 105 No. 2"

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Choros n°1 pour guitare (1920)

Alvaro Pierri, guitare (à vérifier avec le CD, ça n'est pas clair si c'est Brouwer ou Pierri qui joue)

Egrem CD 0462

♫ Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Sonhar

Antonio Meneses, violoncelle, Cristina Ortiz, piano

Intrada INTRA022

Bibliographie

Rémi Jacobs, Heitor Villa-Lobos (Bleu nuit Editeur 2010)

Vasco Mariz, Hector Villa-Lobos (Seghers 1967)

David P. Appleby, Heitor Villa-Lobos, a life (1887-1959) (The Scarecrow Press 2002)

Lisa M Peppercorn, The World of Villa-Lobos (Scolar Press 1996)

Régis Tettamanzi,Le Voyage au Brésil (anthologie des voyageurs français et francophones du XVIè au XXè siècle) (Robert Laffont coll. Bouquins 2014)

Liens

- Récit et souvenirs de Chechim Filho, accordeur de la tournée "Excursion artistique Villa-Lobos" en 1931

- Chronologie illustrée de la vie de Villa-Lobos

- De Rio de Janeiro à Mycènes / Jules Leclercq (Editions Pierre Roger 1927)