Hector Berlioz, Symphonie fantastique

5 décembre 1830, Paris. La création de la « Symphonie fantastique », est sans doute l’évènement le plus important de la vie musicale de Berlioz. Oeuvre révolutionnaire et hallucinée, dédiée à son inspiratrice Harriet Smithson, elle demeure l'une des plus fascinantes oeuvres romantiques

Le compositeur Hector Berlioz (1803-1869), © Tony Evans/Timelapse Library Ltd./Hulton Archive/Getty Images