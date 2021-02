Haydn à Esterhazy, la vie de château

De 1766 à 1790, Joseph Haydn fut le musicien du Prince Esterhazy en Hongrie. Il y composa symphonies, opéras et musique de chambre pour les musiciens de sa cour. Cette période-clé de sa carrière fit beaucoup pour sa réputation mais aussi pour la musique classique

La vie à la cour

Dans le "Versailles hongrois" qu'est Esterhaza, des centaines de pièces, salons d'apparat, jardins et petit théâtre forment un écrin rêvé pour Joseph Haydn. Malgré une fiche de poste chargée (compositeur, chef d'orchestre, médiateur, archiviste, bibliothécaire...) et quelques coups d'éclat - comme une demande de congé exprimée sous la forme d'une symphonie - réputation, bon salaire et prolixité marquent la vie de Haydn à cette époque, prélude à sa célébrité européenne, notamment à Londres.

Programmation musicale

Joseph Haydn (1732-1809)Lo Speziale (1768) Sinfonia

Haydn Sinfonietta de Vienne, direction Manfred Huss

Schwann 3-1723-2

Joseph Haydn (1732-1809)Trio avec baryton en La majeur Hob XI:66 (1767-68) II. Allegro di molto

Guido Balestracci (baryton), Alessandro Tampieri (alto), Bruno Cocset (violoncelle)

Ricercare RIC 315

Joseph Haydn (1732-1809)Trio avec baryton en Ré majeur Hob XI:113 (v. 1773) II. Allegro di molto Guido Balestracci (baryton), Alessandro Tampieri (alto), Bruno Cocset (violoncelle)

Ricercare RIC 315

Joseph Haydn (1732-1809)Symphonie Hob I: 48 "Marie-Thérèse" (-1769) I. Allegro

The Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 440225-2

Joseph Haydn (1732-1809)Symphonie en ré mineur Hob I:26 "Lamentatione" (1768? 1770?) II. Adagio

Orchestre du siècle des Lumières, direction Frans Brüggen

Decca 4789617

Joseph Haydn (1732-1809)Lo Speziale (1768) Acte I. Sc 9. Finale Mengone, Grilletta, Sempronio "Quanti son di questa polvere i granelli mimutissimi"

István Rozsos (ténor, Mengone), Magda Kalmár (soprano, Grilletta), Attila Fülöp (ténor, Sempronio), Orchestre Franz Liszt de Budapest, direction György Lehel

Hungaroton HCD 11926

Joseph Haydn (1732-1809)Lo Speziale (1768) Acte I. Sc 4. Air de Mengone "Per quel che ha mal di stomaco"

István Rozsos (ténor, Mengone), Orchestre Franz Liszt de Budapest, direction György Lehel

Hungaroton HCD 1192

Joseph Haydn (1732-1809)Lo Speziale (1768) Acte III. Sc 6. Finale Mengone, Grilletta, Volpino "Signor Sempronio"

István Rozsos (ténor, Mengone), Magda Kalmár (soprano, Grilletta), Veronika Kincse (soprano, Volpino), Orchestre Franz Liszt de Budapest, direction György Lehel

Hungaroton HCD 11926

Joseph Haydn (1732-1809)Armida (1783) Acte II. Air d'Armida "Odio, furor, dispetto"

Cecilia Bartoli (mezzo-soprano, Armida), Concentus Musicus de Vienne, direction Nikolaus Harnoncourt

Teldec 8573-81108-2

Joseph Haydn (1732-1809)Symphonie n° 45 en fa # mineur "Les Adieux" Hob I:45 (1772) IV. Finale : Presto - Adagio

Orchestre du siècle des Lumières, direction Frans Brüggen

Decca 4789619

Joseph Haydn (1732-1809)Symphonie n° 92 en Sol majeur Hob I:92 "Oxford" (1789) IV. Finale : Presto Orchestre baroque de Fribourg, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901849