György Ligeti à Vienne en 1988 (3/5)

"…Je n'ai pas de vision arrêtée de l'avenir, de plan ; je change de direction d'œuvre en œuvre, tâtonnant comme un aveugle dans un labyrinthe. Dès qu'une étape est réalisée, elle fait partie du passé, et d'innombrables ramifications se présentent pour l'étape suivante."

György Ligeti, Pensées rhapsodiques (1993)

Programmation musicale

Gyorgy Ligeti (1923-2006)

Concerto pour piano (1986-88) III. Vivace cantabile

Shai Wosner, piano, Danish National Symphony Orchestra, direction Nicholas Collon

Onyx ONYX 4174

Steve Reich (né en 1936)

Violin Phase (1967)

Shem Guibbory, violon et bande préenregistrée (live 1977)

Orange Mountain music OMM0018

Terry Riley (né en 1935)

In C (1964)

Terry Riley, leader et saxophone, et les membres du Center of the Creative and Performing Arts in the State University of New York at Buffalo

(1er enregistrement, mars 1968)

Edsel Records EDCD 314

Gyorgy Ligeti (1923-2006)

Lontano (1967)

Orchestre Symphonique de la Radio de Baden-Baden, direction Ernest Bour

RCA 74321 73512 2

Gyorgy Ligeti (1923-2006)

Poème symphonique, pour 100 métronomes (1962)

Françoise Terrioux, métronomes

Sony SK 62310

Gyorgy Ligeti (1923-2006)

Trois Pièces pour deux pianos (1976) Autoportrait avec Reich et Riley (et Chopin y est aussi)

Irina Kataeva, Pierre-Laurent Aimard, pianos

Sony SK 62307

Gyorgy Ligeti (1923-2006)

Continuum (1968)

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Philips 6526009

Gyorgy Ligeti (1923-2006)

Quatuor à cordes n°2 (1968) III. Come un meccanismo di precisione

Quatuor Bela

aeon AECD 1332

Gyorgy Ligeti (1923-2006)

Trois Pièces pour deux pianos (1976) Autoportrait avec Reich et Riley (et Chopin y est aussi)

Irina Kataeva, Pierre-Laurent Aimard, pianos

Sony SK 62307

Gyorgy Ligeti par Erich Auerbach © Getty Images