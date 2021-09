Gustav Mahler : la Première Symphonie ou l'histoire d'un malentendu

En 1909, Gustav Mahler est à New York, où il dirige l'Orchestre Philharmonique, il vient de donner en concert sa première symphonie...

La Première Symphonie, un malentendu ?

Si la première symphonie de Mahler est aujourd'hui considérée comme l'une des plus accessibles, en revanche, lorsque le compositeur l'a présentée au public de Budapest en 1889, elle n'a pas été comprise du tout du tout. L'histoire de la réception de l'oeuvre est celle d'un malentendu. L'histoire de l'oeuvre remonte environ à 1888, cette année-là, le jeune Gustav Mahler, est sous contrat comme chef d'orchestre avec l'Opéra de Leipzig, où il seconde le déjà célèbre Arthur Nikisch et même si sa rivalité avec ce dernier est pénible il rencontre quelques succès. Tombé amoureux de la femme de son ami Carl Weber, Marion, cet amour le tourmente mais est un formidable moteur pour sa création en devenir...

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis Mahler intime, les Rückert-Lieder

Une symphonie difficile ?

Après avoir terminé sa Première symphonie au printemps 1888 Mahler se met en quête d'un orchestre qui pourrait la jouer. Il la propose à droite à gauche, à des orchestres de l'Empire d'Autriche-Hongrie ou des états allemands. Mais personne n'en veut. Du moins jusqu'en novembre 1889, où il va lui-même assurer la création à Budapest, où il est à présent le directeur artistique de l'Opéra. Mais elle ne s'appelle d'ailleurs pas "symphonie" pour le moment, c'est un "Poème symphonique en deux parties" et 5 mouvements. Si la première représentation est bien accueillie cela va se gâter par la suite... En 1893, quatre ans après la très mauvaise réception de son Poème symphonique à Budapest, Mahler va revoir sa partition pour un concert à Hambourg. Il change le titre. Il l'appelle à présent Titan, Poème sonore en forme de symphonie, en 5 mouvements, et deux parties. Cette fois-ci le public est assez satisfait, mais les critiques restent globalement hostiles... S'ensuit ensuite plusieurs tentatives parfois mitigées parfois ratées auprès du public et des critiques, Mahler n'arrive pas à mettre en mot et écrire un programme qui illustre véritablement ses sentiments et son intention. Ce n'est qu'en 1898, pourtant, à Prague, enfin le public et les critiques vont célébrer la Première Symphonie. Chacun des mouvements est applaudi, et à la fin du concert, sous les ovations, on offre à Mahler une palme et une couronne de lauriers.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie n°1 en ré majeur (1888-1896) IV. Stürmisch bewegt

Orchestre Philharmonique de New York, direction Bruno Walter Sony MHK 63328

Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie n°1 en ré majeur (1888-1896) I. Langsam, Schleppend. Wie ein Naturlaut - Im Anfang sehr gemächlich (Lent, tranquille, Comme un son naturel - très tranquille au début)

Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein

Sony SM2K 47573

Gustav Mahler (1860-1911)

Ging heut' morgens übers Feld Dietrich Fischer-Dieskau, baryton, Orchestre National de France, direction Carl Schuricht Radio

France INA FRF021

Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie n°1 en ré majeur (1888-1896) I. Langsam, Schleppend. Wie ein Naturlaut - Im Anfang sehr gemächlich (Lent, tranquille, Comme un son naturel - très tranquille au début)

Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein Sony SM2K 47573

Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie "Titan" (version 1893) II. Blumine

Orchestre Symphonique de la radio de Hambourg, direction Thomas Hengelbrock Sony 88843050542

Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie n°1 en ré majeur (1888-1896) II. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell (animé avec force, mais pas trop vite) Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein Sony SM2K 47573

Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie n°1 en ré majeur (1888-1896) IV. Stürmisch bewegt

Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein

Sony SM2K 47573