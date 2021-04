Guillaume Dufay, star des compositeurs du 15ème siècle

"La lune de toute musique, et la lumière des chanteurs". C'est ainsi que Loyset Compère parle de Guillaume Dufay. Des termes bien flatteurs mais qui révèlent une vérité : Dufay est sans doute le compositeur le plus célébré de son temps.

La star

Après une éducation musicale solide dans les choeurs de Cambrai (où il reviendra souvent), Guillaume Dufay fait la famille Malatesta à Rimini. C'est là qu'il écrit ses premières oeuvres. Compositeur versatile (il écrit aussi bien des motets, des chansons que des messes) et voyageur infatigable entre Paris, Cambrai et l'Italie, il laisse un formidable catalogue dont se détachent le motet Nuper Rosarum Flores, tour de force mathématique et la Missa Ave Regina Caelorum, qui font sa célébrité hier comme aujourd'hui.

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis 1400 : Le Livre Vermeil de Montserrat

Programmation musicale

Loyset Compère (v. 1445-1518)Motet Omnium bonorum plena, a 4 (vers 1472)

Ensemble Odhecaton, direction Paolo Da Col

Ramée RAM 0902

Guillaume Du Fay (v. 1397-1474)Messe Ave Regina Celorum (v. 1470-72) II. Gloria

Ensemble Diabolus in Musica, direction Antoine Guerber

Bayard Musique

Guillaume Du Fay (v. 1397-1474)Vasilissa ergo gaude (août 1420) motet pour le départ de Cleofa da Malatesta de Rimini

Huelgas Ensemble, direction Paul Van Nevel

Harmonia Mundi HMC 901700

Guillaume Du Fay (v. 1397-1474)Resveillés vous et faites chiere lye (juillet 1423) ballade pour le mariage de Carlo Malatesta

Diabolus in Musica, direction Antoine Guerber

Alpha ALPHA 116

Guillaume Du Fay (v. 1397-1474)Hé compaignons, resvelons nous (v. 1427) rondeau composé lors d'une visite de Du Fay chez les Malatesta

Currende, Concerto Palatino, direction Erik van Nevel

Eufoda 1169

Guillaume Du Fay (v. 1397-1474)Adieu ces bons vins de Lannoys La Maurache

Arion ARN 68248

Guillaume Du Fay (v. 1397-1474)Balsamus et munda cera (Rome 7 avril 1431)

Cantica Symphonia, direction Giuseppe Maletto

Glossa GCD P31901

Guillaume Du Fay (v. 1397-1474)Missa Se la face ay pale (vers 1430)

Diabolus in musica, direction Antoine Guerber

Alpha ALPHA 051

Guillaume Du Fay (v. 1397-1474)Quel fronte signorille in paradiso

Ensemble Gilles Binchois, direction Dominique Vellard

Harmonic Records H/CD 8719

Guillaume Du Fay (v. 1397-1474)Motet Ave Regina Celorum (v. 1463)

Ensemble Diabolus in Musica, direction Antoine Guerber

Bayard Musique

Guillaume Du Fay (v. 1397-1474)Missa Ave Regina Celorum (v. 1470-72) V. Agnus Dei

Ensemble Diabolus in Musica, direction Antoine Guerber

Bayard Musique

Liens

Émission sur Gilles Binchois

La série Josquin