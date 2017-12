Guillaume de Machaut à Reims en 1370 (5/5)

« Musique est une science qui veut qu'on rie et chante et danse. Cure n'a de mélancolie, Partout où elle est, joie y porte, Les déconfortés réconforte, et Fait les gens réjouir. »

Guillaume de Machaut, Prologue V, vv 85-89

Programmation musicale

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Douce Dame jolie

Pierre Hamon, flûte

ZZT090101

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Ay, mi !

Marc Mauillon, voix, Pierre Hamon, flûte

Eloquentia EL 0607

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Remède de Fortune (vers 1340) Chanson balladée "Dame à vous"

Project Ars Nova

New Albion Records NA 068 CD

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Remède de Fortune (vers 1340) Rondeau "Rose liz"

Project Ars Nova

New Albion Records NA 068 CD

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Remède de Fortune (avant 1342) Complainte "Tels rit au main qui au soir pleure"

Marc Mauillon, voix (parlée et chantée)

Eloquentia EL 0918

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Ma fin est mon commencement (v. 1370)

Orlando Consort

Archiv AP457618-2

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Ma fin est mon commencement (v. 1370)

Orlando Consort

Archiv AP457618-2

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Remède de Fortune (v 1340) Dame de qui toute ma joie vient

Vivabiancaluna Biffi, Serge Goubioud, Emmanuel Vistorky, Marc Mauillon

Eloquentia EL 0918

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Prologue "Et musique est une science…"

Marc Mauillon, voix parlée

Eloquentia EL 1342

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

De toutes flours

Alla francesca

OPUS 111 OP 30303

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Messe Notre-Dame (début des années 1360) Ite Missa est

La Tempête, direction Simon-Pierre Bestion

Alpha 136888

Bibliographie, liens, vidéos…

Poésies de Guillaume de Machaut illustrées par Maître de la Bible de Jean de Sy, enlumineur © Gallica /BNF

