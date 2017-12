Guillaume de Machaut à Reims en 1370 (4/5)

« Musique est une science qui veut qu'on rie et chante et danse. Cure n'a de mélancolie, Partout où elle est, joie y porte, Les déconfortés réconforte, et Fait les gens réjouir. »

Guillaume de Machaut, Prologue V, vv 85-89

Programmation musicale

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Messe Notre-Dame (début des années 1360) Credo

Diabolus in musica, direction Antoine Guerber

Alpha ALPHA 132

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Le voir-dit (vers 1361-1364) ballade Ploures dame

Oxford Camerata, direction Jeremy Summerly

Naxos 8.553833

Anonyme

Pour vous revoir (istrumental) Sois tard tempre

Ensemble Musica Nova

Aeon AECD 0982

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Le voir-dit (vers 1361-1364) Nes qu'on porroit

Orlando Consort

Harmonia Mundi HMU 907314

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Le voir-dit (vers 1361-1364) Quand Theseus

Ensemble Musica Nova

Aeon AECD 0982

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Le voir-dit (vers 1361-1364) Sans cuer men vois dolens

Ensemble Musica Nova

Aeon AECD 0982

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Toute flour (version instrumentale)

Project Ars Nova

New Albion Records NA 068 CD

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Hoquet David (v. 1364)

Early Music Consort of London, direction David Munrow

Archiv 415292-2

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Hoquet David (v. 1364)

Ensemble Musica Nova, direction Lucien Kandel

Aeon AECD 0982

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Rondeau Puis qu'en oubli

Oxford Camerata, direction Jeremy Summerly

Naxos 8.553833

Bibliographie, liens, vidéos…

Passez votre pointeur sur l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...

Poésies de Guillaume de Machaut illustrées par Maître de la Bible de Jean de Sy, enlumineur © Gallica /BNF

