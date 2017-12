Guillaume de Machaut à Reims en 1370 (3/5)

« Musique est une science qui veut qu'on rie et chante et danse. Cure n'a de mélancolie, Partout où elle est, joie y porte, Les déconfortés réconforte, et Fait les gens réjouir. »

Guillaume de Machaut, Prologue V, vv 85-89

Programmation musicale

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Douce dame jolie (version instrumentale)

Ensemble Wisby Vaganter

Wisby Vaganter WVCD 2

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Dame vostre doulz viaire

Marc Mauillon, voix, Angelique Mauillon, harpe

ELoquentia EL 1342

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Tous corps / de souspirant / suspiro

Orlando Consort

Hypérion CDA68103

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Aucune gent / qui plus aimme / fiat voluntas tua

Orlando Consort

Hypérion CDA68103

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Plus dure que un dyamant à 2 voix

Orlando Consort

Hypérion CDA68103

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Motet 22 "Apprehende arma et scutum et exurge : Plange regni respublica / Tu qui gregem tuum ducis"

("Saisis tes armes et ton bouclier et dresse-toi / Pleure Royaume, ton peuple est ravagé par la dissension / Toi qui guides ton troupeau")

Graindelavoix, direction Bjorn Schmelzer

Glossa GCDP32110

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Motet 21 "Tribulatio proxima est / Veni Creator Spiritus /Christe qui lux es" à 4 voix

("La détresse est proche / Viens, Esprit créateur / Christ toi qui es la lumière et le jour")

Early Music Consort of London, direction David Munrow

Archiv 471731-2

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Messe Notre-Dame (début des années 1360) Sanctus

Ensemble Organum, direction Marcel Pérès

Harmonia Mundi HMC 901590

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Messe Notre-Dame (début des années 1360) Kyrie

La Tempête, direction Simon-Pierre Bestion

Alpha 136888

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Messe Notre-Dame (début des années 1360) Gloria

La Tempête, direction Simon-Pierre Bestion

Alpha 136888

