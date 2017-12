Guillaume de Machaut à Reims en 1370 (2/5)

« Musique est une science qui veut qu'on rie et chante et danse. Cure n'a de mélancolie, Partout où elle est, joie y porte, Les déconfortés réconforte, et Fait les gens réjouir."

Guillaume de Machaut, Prologue V, vv 85-89

Programmation musicale

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Virelai Quant je sui mis au retour

Pierre Hamon, flûte

Eloquentia EL 1342

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Virelai Quant je sui mis au retour

Marc Mauillon, voix Pierre Hamon, flûte

Eloquentia EL 1342

Baude Cordier

Se cuer d'amant par soy humilier - rondeau pour 2 voix, flute en re, vihuela et harpe

Alla Francesca

Virgin 5453572

Baude Cordier

Se cuer d'amant par soy - rondeau à 3 / pour ensemble à vent

Ensemble Alta Musica, direction Rainer Bohm

Talanton Records TAL 90004

Baude Cordier

Ce jour de l'an que maint - rondeau à 3 voix

Les Musiciens de Saint Julien, direction François Lazarevitch

ALPHA 189

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Dame se vous m'estes lonteinne (Ballade)

Ensemble Gilles Binchois

Cantus C 9625

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Motet n°18 : Bone pastor / Bone pastor / Bone pastor

Musica Nova

Zig Zag Territoires ZZT 021002.2

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Virelai Je vivroie liement

Ensemble Gilles Binchois

Cantus C 9625

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Motet Christe qui lux es

Ensemble Gilles Binchois

Cantus C 9625

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Dix et sept cinc

Marc Mauillon, Vivabiancaluna Biffi, voix, Angelique Mauillon, harpe

ELoquentia EL 1342

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Phyton le merveilleux serpent

Marc Mauillon, Vivabiancaluna Biffi, vièle, Angelique Mauillon, harpe

ELoquentia EL 1342

Bibliographie, liens, vidéos…

Passez votre pointeur sur l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...

Poésies de Guillaume de Machaut illustrées par Maître de la Bible de Jean de Sy, enlumineur © Gallica /BNF

