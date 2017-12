Guillaume de Machaut à Reims en 1370 (1/5)

« Musique est une science qui veut qu'on rie et chante et danse. Cure n'a de mélancolie, Partout où elle est, joie y porte, Les déconfortés réconforte, et Fait les gens réjouir."

Guillaume de Machaut, Prologue V, vv 85-89

Programmation musicale

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Motet Felix Virgo / Inviolata genitrix

The Clerk's Group, direction Edward Wickham

Signum SIGCD 011

F(ranciscus ?) Andrieu (fin 14ème siècle)Texte Eustache Deschamps

La mort Machaut (après 1377)

Musica Nova, direction Lucien Kandel

aeon AECD 0993

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Motet Dame/Fins cuers doulz

The Clerk's Group, direction Edward Wickham

Signum SIGCD 011

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Ballade Amours me fait desirer (version pour voix récitée et luth)

Marc Mauillon, voix, Michael Grebil, luth

Eloquentia EL 1342

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Rondeau Puisqu'en oubli suis de vous, vous ami

Angélique Mauillon, Vivabiancaluna Biffi, Marc Mauillon, voix

Eloquentia EL 1342

Anonyme Chant grégorien

Introït du 1er ton : Statuit ei dominus

Ensemble Gilles Binchois, direction Dominique Vellard

Harmonic Records H/CD 8827

Anonyme Chant grégorien

Alleluia du 7ème ton : Pascha nostrum

Ensemble Gilles Binchois, direction Dominique Vellard

Harmonic Records H/CD 8827

Guillaume de Machaut (v.1300-1377)

Motet Amours qui ha le pouoir / Faus samblant m'a deceu

Ensemble Gilles Binchois, direction Dominique Vellard

Cantus C 9625

Anonyme 14ème siècle

Le Roman de Fauvel Motet "Ci chans velut boire"

Camerata de Boston, direction Joël Cohen

Erato 4509-96392-2

Poésies de Guillaume de Machaut illustrées par Maître de la Bible de Jean de Sy, enlumineur © Gallica /BNF

