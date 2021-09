Grazyna Bacewicz, composer avec son époque

Grande est l'adversité à laquelle Grazyna Bacewicz a fait face, en effet la compositrice polonaise a vécu l'empire Russe, les deux guerres mondiales, l'occupation Nazie ainsi que le régime Stalinien. Parcourir son œuvre c'est alors (re)vivre avec elle ce XXème siècle tumultueux.

Une compositrice de son temps

Née en 1909 en Pologne, Grazyna Bacewicz a connu le joug du Tsar Russe, la guerre de 1914-1918, la seconde guerre mondiale et l’occupation Nazie et le régime soviétique Stalinien. Ces temps politiquement troublés ont laissé leurs marques autant sur la compositrice que sur son œuvre marquée par les étapes de sa vie. Issue d’une famille de violonistes, c’est d’abord à travers celui-ci qu’elle s’exprime avant d’aller vers la composition dont elle obtiendra le diplôme du conservatoire de Varsovie en 1923 à 23 ans. Elle gardera néanmoins une familiarité et un lien particulier avec les cordes dans ses compositions, témoignant de son éducation de violoniste.

L'appel de Paris

Outre l’Est, c’est l’Ouest qui a aussi marqué Grazyna Bacecwiz qui grâce à une bourse part continuer ses études à Paris auprès de Nadia Boulanger et du violoniste André Touret . Elle retournera par la suite de nombreuses fois à Paris tant pour étudier que produire. Malgré les conditions politiques difficiles de son pays comme l’occupation et la guerre, elle continue de produire sous les orientations du régime soviétique. Après le dégel de la situation politique en Pologne dans les années 50, la compositrice commence à intégrer de plus en plus ce qui se produit de l’autre côté du rideau de fer.

Programmation musicale

Grazyna Bacewicz (1909-1969)Ouverture pour orchestre (1943)

Orchestre Symphonique de la Radio Polonaise, direction Lukasz Borowicz

Chandos CHAN 10533

Grazyna Bacewicz (1909-1969)Quatuor à cordes n°6 (1960) I. Andante. Allegro. Vivo. Andante

Quatuor de Silésie

Chandos CHAN109042

Grazyna Bacewicz (1909-1969)Partita pour violon et piano IV. Rondo. Presto

Annabelle Berthommé-Reynolds, violon, Ivan Donchev, piano

Muso MU032

Grazyna Bacewicz (1909-1969)

Concerto pour violon et orchestre n°1 (1937) I. Allegro

Joanna Kurkowicz, violon, Orchestre Symphonique de la Radio Polonaise, direction Lukasz Borowicz

Chandos CHAN 10533

Grazyna Bacewicz (1909-1969)

Quatuor à cordes n°2 (1943) I. Allegro ma non troppo

Quatuor de Silésie

Chandos CHAN109042

Grazyna Bacewicz (1909-1969)

Concerto pour violon et orchestre n°1 (1937) III. Vivace

Joanna Kurkowicz, violon, Orchestre Symphonique de la Radio Polonaise, direction Lukasz Borowicz

Chandos CHAN 10533

Grazyna Bacewicz (1909-1969)

Ouverture pour orchestre (1943)

Orchestre Symphonique de la Radio Polonaise, direction Lukasz Borowicz Chandos

CHAN 10533

Grazyna Bacewicz (1909-1969)

Concerto pour violon n°3 (1948) II. Andante

Orchestre Symphonique de la Radio Polonaise, direction Lukasz Borowicz Chandos

CHAN 10533

Grazyna Bacewicz (1909-1969)Oberek n°2 (1951)

Grazyna Bacewicz, violon, Kiejstut Bacewicz, piano (live pour la télévision polonaise 1952)

Grazyna Bacewicz (1909-1969)

Musique pour cordes, trompettes et percussion (1958) I. Allegro

Orchestre de la Philharmonie Nationale de Varsovie, direction Witold Rowicki

Muza SX 0171

Grazyna Bacewicz (1909-1969)Quatuor à cordes n°7 (1965) I. Allegro

Quatuor de Silésie Chandos

CHAN109042