Grace Williams, deuxième compositrice Galloise

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur la vie de la compositrice galloise méconnue Grace Williams (1906-1977).

De Barry à la BBC

Grace Williams n’est pas la première compositrice Galloise, pourtant son chemin n’a pas été facile !

Le Pays de Galles a de tout temps été une nation plutôt pauvre, avec beaucoup de paysans et d'ouvriers. Les traditions celtiques y ont été conservées, et revivifiées depuis le 18ème siècle, avec de grands festivals qui donnent lieu à des concours de chant et de poésie. C'est un pays de chorales et de fanfares. Néanmoins, la musique classique n'y est pas vraiment représentée par des natifs avant Morfydd Owen. La jeune Grace Williams, née en 1906 à Barry, est élevée par des instituteurs, grands amateurs de musique. On en fait beaucoup chez les Williams et le père fait répéter de nombreux choeurs d'enfants. Grace les accompagne au piano, bien sûr, mais lorsqu'on fait de la musique en famille, c'est le violon qu'elle tient…

A 20 ans elle part pour étudier à Londres au Royal College of Music grâce à une bourse. Après ses études elle commence à enseigner dans diverses écoles. Elle travaille beaucoup avec la BBC, pour qui elle écrit des scripts d'émission, et elle a quelques commandes de musiques de films. La vie n'est pas facile, et elle arrive avec peine à distraire un peu de son temps de travail pour la composition… Elle est heureuse lorsque la BBC du Pays de Galles lui commande une pièce pour orchestre d'une vingtaine de minutes, qu'elle devra réaliser sur "un sujet gallois" : elle choisit la légende de la reine Rhiannon…

Programmation musicale

Grace Williams (1906-1977)

Two Choruses(1975) II. Mariner's Song

Richard Hickox Singers, Caryl Thomas, harpe, Frank Lloyd, Christopher Larkin, cors

Chandos CHAN9617

"Helen Watts sings "Gweddi'r Pechadur" (1959)"

Morfydd Owen (1891-1918)

Gweddi y Pechadur (juin 1913)

Helen Watts, contralto, London Symphony Orchestra, direction Mansel Thomas (enregistrement 1957)

Qualiton QEP 4005

Grace Williams (1906-1977)

Sea Sketches (1944) I. High Wind

Manitoba Chamber Orchestra, direction Roy Goodman

CBC SMCD5227

Grace Williams (1906-1977)

Sonate pour violon et piano (1930, révisée en 1938) I. Allegro molto e ritmico

Madeleine Mitchell, violon, Konstantin Lapshin, piano

Naxos 8571380

Grace Williams (1906-1977)

Two Welsh Folk Songs I. Jim Cro

Jeremy Huw Williams, baryton, Paula Fan, piano

Lorelt LNT140

"Grace Williams : Four Illustrations for the Legend of Rhiannon, for orchestra (1939/40)"

Grace Williams (1906-1977)

Four Illustrations of the Legend of Rhiannon (1939-40) III. The Penance : Andante cantabile (sur le thème de l'hymne gallois Yr Hen Ddarbi)

BBC National Orchestra of Wales, direction Perry So (en concert le 7 mars 2016)

Grace Williams (1906-1977)

Fantasia on Welsh Nursery Rhymes (1939-40)

Royal Ballet Sinfonia, direction Andrew Penny

Marco Polo 8.225048

Grace Williams (1906-1977)

Sea Sketches (1944) III. Channel Sirens. Lento misterioso

Manitoba Chamber Orchestra, direction Roy Goodman

CBC SMCD5227

Grace Williams (1906-1977)

Quatre Poèmes Gallois Médiévaux (1962) I. Stafell Gynddylan

Jeremy Huw Williams, baryton, Paula Fan, clavecin, Rachel Kay Green, harpe

Lorelt LNT140

Grace Williams (1906-1977)

The dancers (1953) III. Roundelay

Eiddwen Harrhy, soprano, Richard Hickox Singers, Caryl Thomas, harpe, City of London Sinfonia, direction Richard Hickox

Chandos CHAN9617

