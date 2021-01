Gounod à Rome

Gounod a 20 ans lorsqu'il réussit le concours du Prix de Rome et gagne de ce fait la bourse qui va lui permettre d'aller passer 2 ans… à Rome. Un des moments les plus heureux de la vie de Gounod, avec un mentor amical et une idylle platonique.

Portrait de Charles Gounod à 17 ans par Jean-Auguste Dominique Ingres, © Time Life Pictures/Mansell/The LIFE Picture Collection via Getty Images