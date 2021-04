Glinka, une vie pour la musique russe

Mikhaïl Glinka est souvent considéré comme le père de la musique russe. Une vie partagée entre l'exaltation de la musique de sa patrie et sa révérence envers les modèles germaniques qui se retrouve dans son oeuvre, notamment ses 2 opéras.

Le fondateur de la musique russe

D'une jeunesse emplie des chants de paysans, de voyages dans le Caucase et de cérémonies religieuses orthodoxes, Glinka a tiré une passion pour la musique de son pays, qu'il a couplée avec son apprentissage académique. Mais son amour pour le bel canto italien influencera aussi l'écriture de ses opéras. De retour en Russie, Glinka veut donner au "théâtre russe un ouvrage de grandes proportions", une proposition à l'époque inédite, mais qui donnera lieu à ses deux ouvrages de référence : Une vie pour le Tsar, et Rousslan et Ludmila, sur des sujets russes bien entendu !

Programmation musicale

Mikhail Glinka (1804-1857)Rouslan et Ludmila (1842) Ouverture Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Evgeny Svetlanov

CDK Music CDKM 1014

AnonymeMiracle glorieux (chant monastique)

Choeur d'hommes Drevnerousski Rospev, direction Anatoly Grindenko

Le Chant du Monde CDM RUS 288138/40

TraditionnelPourquoi sombres nuits (Chant du XVIIIème siècle)

Théâtre Choral de Chambre de Moscou, direction Boris Pevzner

Le Chant du Monde CDM RUS 288138/40

Joseph Haydn (1732-1809)Contredanses Hob IX : 29 Ensemble Bella Musica de Vienne, direction Michael Dittrich

Harmonia Mundi HMC 901057

Mikhail Glinka (1804-1857)Ne poy krasavitsa pri mne (1828, poème de Pouchkine) Ma belle, ne dis plus tout bas

Piotr Migunov (basse), Yuri Serov (piano)

Northern Flowers 692849

Mikhail Glinka (1804-1857)Divertissement brillant sur des thèmes de la Somnambule de Bellini (Milan, 1832)

Quatuor Prazak, Lukas Klanski (piano), Pavel Nejtek (contrebasse)

Praga PRD/DSD 250 294

Mikhail Glinka (1804-1857)Symphonie sur deux thèmes russes (1834)

Orchestre Symphonique d'état de Russie, direction Evgueni Svetlanov

Le Chant du Monde LDC 278819

Mikhail Glinka (1804-1857)Une vie pour le Tsar (1836) Acte I. Scène et choeur

Choeur et Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Mark Ermler

Melodiya MEL CD 10 01336

Mikhail Glinka (1804-1857)Une vie pour le Tsar (1836) Acte I. Choeur

Vladimir Tcherbakov (ténor), Bella Rudenko (soprano), Evgueni Nesterenko (basse), Choeur et Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Mark Ermler

Melodiya MEL CD 10 0133

Mikhail Glinka (1804-1857)Une vie pour le Tsar (1836) Acte IV. Air de Soussanine

Evgueni Nesterenko (basse), Choeur et Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Mark Ermler

Melodiya MEL CD 10 01336

Mikhail Glinka (1804-1857)Rouslan et Ludmila (1842) Acte II. Ballade de Finn

Alexei Maslennikov (ténor, Finn), Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Yuri Simonov

Le Chant du Monde LDC 2781030/32

Mikhail Glinka (1804-1857)Rouslan et Ludmila (1842) Acte IV. Choeur

Choeur et Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Yuri Simonov

Le Chant du Monde LDC 2781030/32

Mikhail Glinka (1804-1857)Rouslan et Ludmila (1842) Acte V. Choeur final

Choeur et Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Yuri Simonov

Le Chant du Monde LDC 2781030/32