Giuseppe Verdi au Caire en 1871 (1/5)

"La curiosité, la fureur du public égyptien d'assister à la première représentation d'Aida furent telles que, depuis une quinzaine de jours, toutes les places étaient accaparées, et qu'au dernier moment les spéculateurs firent payer au poids de l'or les loges et les fauteuils…"

Filippo Filippi, fin décembre 1871 dans le quotidien milanais La Perseverenza

Programmation musicale

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Aida (1871) Acte IV. Sc 2. Finale "Terra addio"

Leontyne Price, Aida, Carlo Bergonzi, Radamès, Grace Bumbry, Amneris, Choeur et Orchestre du Metropolitan Opera de New York, direction Thomas Schippers

The Metropolitan Opera 811357018323

Zakî Muhammad Aghâ (1776-1846)

Samâî irâq et Dûlâb huzâm

Ensemble Al-Adwar

Ocora C 560020

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Cosi fan tutte (1790) Acte I. Trio "Soave sia il vento"

Renée Fleming, soprano, Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano, Michele Pertusi, basse, Orchestre de chambre d'Europe, direction Georg Solti

Decca 444174-2

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Rigoletto (1851) Acte III. Air du Duc "La donna è mobile"

Luciano Pavarotti, ténor, Orchestre du Théâtre communal de Bologne, direction Riccardo Chailly

Decca 425864-2

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Rigoletto (1851) Acte I. Air de Gilda "Caro nome"

Lucia Popp, soprano, Orchestre de la Radio de Munich, direction Kurt Eichhorn

Acanta 43326

Charles Gounod (1818-1893)

Faust (1859) Acte III. Air de Faust "Salut demeure chaste et pure"

Nicolai Gedda, ténor, Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction André Cluytens

Nimbus NI 7943/4

Charles Gounod (1818-1893)

Faust (1859) Acte IV. Choeur des soldats "Gloire immortelle"

Choeur et Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction Georges Prêtre

Cybelia CYBE CY 827

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Nabucco (1842) Acte III. Choeur des Hébreux "Va pensiero sull'ali dorate"

Choeur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Riccardo Muti

EMI 7544842

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Aida (1871) Acte II. Sc 2. Finale "Gloria all'Egitto ad Iside"

Choeur et Orchestre de l'Opéra de Rome, direction Georg Solti (enrt 1961)

Decca 4831490

Couverture de la première édition de la partition d'Aïda (Ricordi 1872)