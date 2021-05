Giuseppe Tartini, un diable d'homme

Nombre de musiciens auraient vendu leur âme au diable contre le succès et la virtuosité. Giuseppe Tartini fait partie des grands noms qui furent rattachés à cette légende. Retour sur un compositeur qui a dédié sa vie au violon, jusqu'à en développer une virtuosité "diabolique"

Tartini le virtuose

Passionné jeune pour le violon (il l'apprend en autodidacte en jouant 8h par jour), Tartini développe bientôt une virtuosité pour l'instrument qui fait sa renommée. A tel point qu'il signe un contrat de rêve en 1721, le nommant maître de concert à la basilique St Antoine de Padoue à Venise, tout en lui donnant une totale liberté créative et d'engagements avec d'autres employeurs. Maîtrisant les "effets spéciaux" du violon (doubles trilles, vélocité dans l'aigu, multiples cordes sur la durée), il impressionne ses contemporains et ouvre une école de violon recherchée par les violonistes professionnels. C'est en 1713 qu'il composera son oeuvre la plus célèbre, la sonate dite "trille du diable" dont la légende dit qu'elle lui aurait été soufflée par l'intéressé lui-même...

Programmation musicale

Giuseppe Tartini (1692-1770)Sonate en sol mineur B g5 "Le trille du diable" (1713). Cadenza

Nemanja Radulovic, violon, Les Trilles du diable

Decca 4802797

Giuseppe Tartini (1692-1770)Concerto en Ré majeur D 28. I. Allegro Federico Guglielmo (violon), L'Arte dell'Arco

Dynamic CDS 548/1-2

Giuseppe Tartini (1692-1770)Concerto en La majeur D 102. II. Andante Federico Guglielmo (violon), L'Arte dell'Arco

Dynamic CDS 548/1-2

Giuseppe Tartini (1692-1770)Sonate pour violon et violoncelle. I. Allegro David Plantier (violon), Annabelle Luis (violoncelle)

Muso MU031D

Francesco Maria Veracini (1690-1768)Sonate académique pour violon et basse continue en Si bémol Maj op 2 n°2. V. Gigue Trio Locatelli

Hypérion CDS44242

Giuseppe Tartini (1692-1770)Concerto en La majeur D 96. I. Allegro Giuliano Carmignola, violon, Orchestre Baroque de Venise, direction Andrea Marcon

Archiv Produktion 00289 474 8952

Giuseppe Tartini (1692-1770)Sonate pour violoncelle piccolo et basse continue en sol mineur. II. Andante Mario Brunello (violoncelle piccolo), Accademi dell'Annunciata, direction Riccardo Doni

Arcana 502612

Giuseppe Tartini (1692-1770)Concerto en ré mineur D 45. I. Allegro assai Chouchane Siranossian (violon), Orchestre baroque de Venise, direction Andrea Marcon

Alpha 596

Giuseppe Tartini (1692-1770)Concerto en mi mineur D 56. III. Allegro Chouchane Siranossian (violon), Orchestre baroque de Venise, direction Andrea Marcon

Alpha 596

Giuseppe Tartini (1692-1770)Concerto en La majeur D 96. IV. Largo Andante Giuliano Carmignola (violon), Orchestre Baroque de Venise, direction Andrea Marcon

Archiv Produktion 00289 474 8952

Giuseppe Tartini (1692-1770)Concerto en La majeur D 96. III. Presto Chouchane Siranossian (violon), Orchestre baroque de Venise, direction Andrea Marcon

Alpha 596