Géraldine Mucha, de Londres à Prague

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur la vie mouvementée de la compositrice tchèque Geraldine Mucha (1917-2012).

Le cœur entre deux pays

Son prénom Geraldine vient de ses origines britanniques, et son nom de famille Mucha, vient de son époux, l'écrivain tchèque Jiří Mucha. Née à Londres en 1917, elle est morte à Prague en 2012. Revenons un peu en arrière en 1944 Géraldine à 27 ans. Elle a alors terminé sa formation à la Royal Academy of Music de Londres depuis 2 ans, et elle maîtrise parfaitement son métier. C'est qu'elle a été une enfant prodige, très aidée par son environnement familial. Sa mère, la soprano néo-zélandaise Maisie Evans après avoir étudié à Leipzig, a fait partie de plusieurs productions à succès dans le Londres des années 20, son père le baryton écossais Marcus Thomsen, est devenu professeur de chant au Royal College of Music. Lorsque Geraldine Thomsen est très petite, vers ses 4 ans, elle adore improviser au piano. Son père écrit alors sur papier les merveilleuses productions de sa fille, jusqu'à ce qu'il se lasse, et qu'il lui apprenne à écrire sa musique toute seule. Elle saura donc ses notes avant les lettres de l'alphabet ! Et cette activité la suivra toute sa vie. En particulier dans les moments difficiles, la composition sera pour elle tout simplement un moyen de rester saine d'esprit…

Programmation musicale

Geraldine Mucha (1917-2012)

Quatuor à cordes n°1 (1944)

I. Variations sur une chanson populaire des Carpates

Quatuor Stamitz

Brilliant Classics 95463

Arthur Sullivan (1942-1900)

Sweethearts (1875) (poème de William S. Gilbert)

Jeanne Ommerlé, soprano, Sanford Sylvan, baryton, Gary Wedow, piano

Conifer CDCF 156

Geraldine Mucha (1917-2012)

Ouverture The Tempest (1940)

Orchestre Philharmonique de Hradec Králové, direction Andreas Weiser

Arcodiva UP0192

Traditionnel écossais

The Skye boat song

The Corries

Philips 6382 059

Geraldine Mucha (1917-2012)

Suite Macbeth (v. 1966-68)

I. Introduction

Orchestre Philharmonique de Hradec Králové, direction Andreas Weiser

Arcodiva UP0192

Geraldine Mucha (1917-2012)

Suite Macbeth (v. 1966-68) II. Sorcières

Orchestre Philharmonique de Hradec Králové, direction Andreas Weiser

Arcodiva UP0192

Geraldine Mucha (1917-2012)

Suite Macbeth (v. 1966-68) III. Banquet

Orchestre Philharmonique de Hradec Králové, direction Andreas Weiser

Arcodiva UP0192

Geraldine Mucha (1917-2012)

Quatuor à cordes n°1 (1944)

II. Dumka

Quatuor Stamitz

Brilliant Classics 95463

Geraldine Mucha (1917-2012)

Concerto pour piano (1960) I. Allegro

Patricia Goodson, piano, Orchestre Philharmonique de Hradec Králové, direction Andreas Weiser

Arcodiva UP0192

Geraldine Mucha (1917-2012)

Variations sur une vieille chanson écossaise (1954)

Patricia Goodson, piano

Brilliant Classics 95463

Geraldine Mucha (1917-2012)

Naše Cesta (notre chemin) (2008) dédié à Jan Machat

Jan Machat, flûte, Alena Grillova, piano

Brilliant Classics 95463

Geraldine Mucha (1917-2012)

Epitaphe en mémoire de Jiří Mucha (1991)

Vilém Veverka, hautbois, Jan Machat, flûte, Quatuor Stamitz

Brilliant Classics 95463

Geraldine Mucha (1917-2012)

Concerto pour piano (1960) III. Allegro

Patricia Goodson, piano, Orchestre Philharmonique de Hradec Králové, direction Andreas Weiser

Arcodiva UP0192