Georges Cziffra, "Des canons et des fleurs"

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur le parcours du virtuose et grand pianiste György Cziffra (1921-1994).

Georges Cziffra, un virtuose aux mains d'or

Le titre de l’émission est emprunté à Georges Cziffra lui-même, c’est le titre qu’il a donné à son autobiographie, publiée en 1977. Il cite lui-même Schumann, "qui après avoir entendu Liszt jouer, définissait ainsi l’interprète idéal : «des canons sous un parterre de fleurs»." Si l'évocation des canons sous un parterre de fleurs est pour Schumann la définition de l'interprète idéal, les canons et les fleurs sont aussi deux des aspects de la biographie de Georges Cziffra ). Né en Hongrie le 5 novembre 1921, il a eu à subir la guerre, puis les vicissitudes du régime communiste ; il a réussi à s'enfuir en 1956, et il s'est installé en France, en région parisienne, où il a tout de suite connu un succès phénoménal. Les canons, et les fleurs voilà qui résume bien le parcours impressionnant de György Cziffra, un virtuose aux mains d’or et au mental d’acier.

Programmation musicale

Franz Liszt (1811-1886)

Le Rossignol

György Cziffra, piano

(enregistrement juin 1958)

EMI 213253 2

György Cziffra (1921-1994) / Johann Strauss fils (1825-1899)

Paraphrase sur le Beau Danube bleu

György Cziffra, piano

(enregistrement 18 novembre 1956)

EMI 213252 2

Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Ferruccio Busoni (1866-1924)

Choral BWV 629 Erschienen ist der herrliche Tag

György Cziffra, piano (enregistrement 1968)

EMI 213279 2

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Rondo capriccioso en mi majeur op 14

György Cziffra, piano

(enregistrement 16 décembre 1968)

EMI 213278 2

George Gershwin (1898-1937)

Rhapsody in blue (1924)

György Cziffra, piano, Orchestre National hongrois, direction Zoltan Rozsnyai

(enregistrement 21 février 1955)

Hungaroton HUNG HCD 31569

Franz Liszt (1811-1886)

Totentanz György Cziffra, piano

(enregistrement en février 1964)

EMI 213284 2

Frédéric Chopin (1810-1849)

Andante Spianato op 22

György Cziffra, piano

(enregistrement avril 1963)

EMI 213268 2

Franz Liszt (1811-1886)

Concerto n° 1 en mi bémol majeur (1830-53) IV. Allegro marziale animato

György Cziffra, piano,

Orchestre National de la RTF, direction André Cluytens

(enregistrement en concert au Théâtres des Champs Elysées le 12 mars 1959)

François Couperin (1668-1733)

Le Tic-Toc Choc ou les Maillotins (1722)

György Cziffra, piano

(enregistrement en récital à Strasbourg le 19 juin 1960)

Interview du pianiste György Cziffra par André Peyrègne le 26 janvier 1975

Piotr Ilyitch Tchaikovsky (1840-1893)

Concerto pour piano n°1 en si bémol majeur (1874-75) III. Allegro con fuoco

György Cziffra, piano, Orchestre National de la RTF, direction Carlo Maria Giulini (enregistrement en concert au Théâtre des Champs Elysées à Paris le 11 avril 1957)