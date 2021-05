George Gershwin (3/5) : Entre classique et Broadway

Malgré ses succès à Broadway, Gershwin n'a jamais caché ses aspirations classiques. Fan de Bach, Schönberg, Ravel... Gershwin cherche des synthèses entre classique et jazz. C'est le moment où il signe ses deux grandes oeuvres "hybrides" : Rhapsody In Blue et Un américain à Paris

Gershwin à côté de la partition de sa Rhapsody In Blue, © Hulton Archive/Getty Images